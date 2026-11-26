2023年2月に亡くなったBBCのサッカー解説者であるジョン・モトソン氏の音声が、「EA SPORTS FC 27」に追加されることが発表されました。音声はEA SPORTSの「FIFA」シリーズ(EA SPORTS FCの前身)に1996年から2006年にかけて収録された約10年間の録音データから最新のAIツールで作成されています。

モトソン氏は「FIFA」シリーズの初代である「FIFA 96」から「FIFA 2005」までゲーム内の解説音声として登場していました。 モトソン氏は2017年にBBCの解説から引退し、2018年以降はスポーツラジオ局やゲームなどで活躍しましたが、2023年に77歳で亡くなりました。

EA SPORTSはモトソン氏の家族の許可を得て、モトソン氏の声をAIで復活させることを決定したことを発表しました。 EA SPORTSはモトソン氏の声と肖像の使用権について、家族に使用量を支払ったと説明しています。 シニアゲームデザイナー兼ディレクターのマット・プライアー氏はBBCに寄せた声明で「モトソン氏の親族が全面的に賛成してくれなければ、いかなる形であれ、この件を進めることは決してなかったでしょう。 当初から、解説者として、そして感情的な繋がりという点でモッティに敬意を表したいと思っていました。

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彼は私たちのゲームの最初の声でしたから、彼に敬意を表し、復帰してもらいたいと強く願っていました」と述べています。 プライアー氏によると、ゲーム内のモトソン氏の声は、彼が長年にわたって録音してきた古いセリフとAI技術を組み合わせたものであるとのこと。 現代の選手についてモトソン氏が話している録音は残っていないため、AI技術を使うことが唯一の方法だったとプライアー氏は説明しました。