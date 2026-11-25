米ボストン大学、米BCGのヘンダーソン研究所、米OpenAIに所属する研究者らがNature Human Behaviourで発表した論文「Generative AI and the temporary upskilling of knowledge workers」は、生成AIによる一時的なスキルアップの効果と限界を調査した研究報告だ。

実験には、データサイエンスを専門とせず、職務上コードを書くことを求められていないBCGのコンサルタント573人（487人が主な分析対象）が参加した。 参加者は無作為に2つのグループに分けられ、一方にはChatGPT（GPT-4）とプロンプトの研修が、もう一方にはGoogle検索や技術系Q&Aサイトの活用研修が提供された。

そのうえで、Pythonでのデータ整理（プログラミング）、分析モデルの誤り発見（統計理解）、サッカーの試合データを用いた勝敗予測のしやすさ（予測モデル構築）という専門外のデータサイエンス課題のうち無作為に割り当てられた2つに取り組んだ。 いずれもAIに丸投げしただけでは正解できず、人間が途中で判断し指示を出す必要がある実践的な難易度に設定した。3つの課題の成績。

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ChatGPTを使った群（Treatment）は、全課題で対照群（Control）を上回ったさらに、ChatGPT利用グループは対照群に比べ、実験後にAIの能力を高く見積もるようになった。 GPT-4が実際には解けない問題すべてで、解けると見込む度合いが高かった。 結論として、生成AIは専門外の仕事に挑むビジネスパーソンの能力を引き上げるが、それは身体を補助する“パワードスーツ”（外骨格）を着ているような現象であり、スーツを脱いだ後に知識として残った形跡は見られなかった。

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Source and Image Credits: Wiles, E., Krayer, L., Abbadi, M. et al. Generative AI and the temporary upskilling of knowledge workers. Nat Hum Behav . https://doi.org/10.1038/s41562-026-02566-6