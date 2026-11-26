GPT-6.2 Astraが難題だった1808年のスケッチブックの作者をフランスの小貴族シャボー子爵と特定。人間がたどり着くのが極めて困難な推論過程を示したが、歴史学の本質についてAIと人間の関係を考える機会となっている。

大きな問題は、この スケッチブック 自体は貴重なものである一方で、記録されているルートはごく一般的なものだったという点です。 当時、年間数百もの船が同じルートを行き交っていたため、作者候補は数千人に及ぶ可能性があります。

また、当時の資料はほとんどすべてが手書きで索引も付いていないため、検索作業も極めて非効率であることから、ゼロから作者を特定することは極めて困難でした。 という人物が、旅行のスケッチブックを描いた可能性が高い」という答えを出しました。 さらに、クリーブランド州立大学の特別コレクションに所蔵されているアーカイブ目録からシャボー子爵の旅行記のコピーを取り寄せて、仮説を検証するべきだと推奨してきたそうです。

Advertisement

ハンフリーズ氏はシャボー子爵という人物にまったく心当たりがありませんでしたが、調べてみると確かにシャボー子爵というフランスの小貴族がいたことが判明。 シャボー子爵は亡命先のイギリスでイギリス陸軍の将校となり、1808年の大半をカナダで過ごしたこともわかりました。 しかし、北米やカナダの歴史家にすらシャボー子爵という人物はほぼ知られていなかったとのこと。 詳しく調べてみても、2019年に出版された毛皮商人ジョージ・ネルソンの日記に、「シャボー子爵がフォート・ウィリアムを訪れたという話を聞いた」という記述がある程度でした。