かつてチリで聖職者による性的虐待スキャンダルが発覚したとき、故ローマ教皇フランシスコは、自身の日記に「地獄の門」を垣間見たと記していた。2018年のことだ。 ローマ教皇庁（バチカン）が11月24日に抜

かつてチリで聖職者による性的虐待スキャンダルが発覚したとき、故ローマ教皇フランシスコは、自身の日記に「地獄の門」を垣間見たと記していた。2018年のことだ。 ローマ教皇庁（バチカン）が11月24日に抜粋を公開したこの日記からは、フランシスコが2021年から2022年にかけて、自分一人ですべての人の問題を解決できるという思い込みと闘っていたことも明らかになった。

日記の編纂を担当したビクトル・マヌエル・フェルナンデス枢機卿は、これを「全能への誘惑」と呼んでいる。11月20日、米AI企業アンソロピックの数学者レベント・アルポゲは、167年にわたって数学者を悩ませてきた難問「リーマン予想」の証明を、同社のAIモデル「クロード」と共同で発見したと発表した。 素数がどのように分布しているかという、数学の根幹に関わる問題だ。 この証明の正しさは、コンピューターによる検証で確認された。

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人間の数学者による精査はなお続いているが、数学界の最高峰とされる難問にAIが挑み、ここまでの成果を上げたことは、最先端のAIが持つ驚異的な能力を示している。 9月には米オープンAIも、数学界の七大難問とされる「ミレニアム懸賞問題」の一つ、流体の運動を記述する「ナビエ・ストークス方程式」に関する難問を、AIが解決したと発表していた。 ミレニアム懸賞問題には、それぞれ100万ドルの懸賞金がかけられている。