AIが生み出した奇妙な誕生日動画

グーグルのAIが生成した誕生日動画は、リアルな背景と自然な歌声で注目を集めている。動画の背景は、実際の景色に驚くほどよく似ていたが、歌詞の途中で突然おかしなことが起き始めた。バニラのカップケーキが現れ、AIのアバターが煙を吐き出してろうそくを吹き消した。

この奇妙な感覚をもう少し掘り下げるために、 誕生日 の動画を1場面ずつ見ていきたい。 入力したプロンプトの全文はこうだ。

「場所はドロレス・パークの丘の上。 誕生日を迎えた恐竜にわたしがハッピーバースデーの歌を歌う動画を生成して」から始まる。 AIのわたしでも、染みついた癖が出てしまうというわけだ。 動画でまず目を引くのは、写真のようにリアルな背景である。

グーグルのAIはわたしのアバターを、どこか知らない公園のやけに大きな丘の上に配置したわけではなかった。 生成された動画の背景は、実際の景色に驚くほどよく似ていた。 ヤシの木が並ぶ歩道から、遠くにそびえる高層ビル「セールスフォース・タワー」まで、映像は完璧ではないものの、どの公園を描いているのかがすぐにわかるほど正確だったのだ。 地球を地図化してきたことで知られる企業なら、これくらいできても不思議ではない。

AIのわたしが歌い始める。 実際のわたしより音程が安定した低めの歌声で、最初の数小節は自然に聞こえる。 AIのわたしは小さく指揮するように、リズムに合わせて両手を上下させていた。 そして「to」という言葉でつまずいたところで、映像は少し引きの構図に変わり、そこから一気におかしなことが起き始める。

バニラのカップケーキがどこからともなく現れ、わたしはひとすじの煙を吐き出して、ろうそくを吹き消すのだ（AIのリースはなんて失礼なんだ。 今日の主役はあなたではないのに）





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