Anthropicの研究者がAIを使い、167年間未解決だったリーマン予想の証明を公開した。1,700万行に及ぶ証明は人間の直感に反する部分が多く、数学者たちが内容を理解するには数カ月かかるとみられている。

しかし、アルポゲは論文形式の証明を公開していない。 本人はその分量を25万ページと表現し、「目も当てられないほど雑な代物」と評している（その後、23日には で、Leanによる証明には「明らかにゴミのようなものが大量に含まれている」ものの、それでも「コンパイルはできる」と補足した。

また、25万ページという数字については「冗談だ。 とてつもなく大きな数字が面白くて仕方ない」と説明している）。

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「証明が存在するとわかっていることと、その証明を理解することは別です」と、ロンドン大学クイーン・メアリー校の数学教授アビシェーク・サハは『WIRED』に語る。 「証明を理解できれば、今回の成果をさらに発展させ、新たな数学の分野を生み出したり、次の予想を立てたりして、数学の地平をさらに広げられるかもしれません」 サハは、数学界が協力すれば、この証明を人間が読んで理解できるかたちに整理し、1万ページ以下、場合によっては1,000ページ以下にまで短縮できると見込んでいる。 ただし、簡単な作業ではない。