AI企業のAnthropicが日本時間の2026年11月24日に、プルリクエストのレビューや問題の修正、承認をAIに任せられる「Claude Ship」のベータ版を発表しました。開発チームがあらかじめ定めたルールに従ってAIが変更内容を承認することも可能で、コードを記述してから変更内容が取り込まれるまでの時間を短縮できるとのことです。

Claude Shipは既存のCode Reviewに新たなAIエージェント「PR Steward」と「Claude Approvals」を組み合わせることで、プルリクエストのレビューから修正、承認の判断までを自動化する仕組みです。

Code Reviewが問題を検出し、PR Stewardが修正を担当し、Claude Approvalsが承認の可否を判断します。 PR StewardはCode Reviewや他のレビューツール、人間のレビュアーからの指摘に対応するほか、自動テストの失敗やコードの変更内容が競合する問題にも対処可能。 修正を加えるたびに変更内容と元に戻す方法をコメントとして残す仕組みで、開発者は「@claude」を付けて追加の指示を出したり、作業を停止させたりすることもできるとのこと。

Also read AI人材の「行きつけの店」が年の瀬に再び。登壇もスライドもない「AI Hack BAR 忘年会」を12月23日(水)に参謀BAR新宿で開催

また、すべての変更を人間が確認する手間を省くために「Claude Approvals」という機能が用意されています。 開発チームはコードの保管場所であるリポジトリ内に承認ルールを記述したファイルを配置し、定型的な変更はAIに承認させつつ、慎重な判断が必要な変更については人間の承認を必須にするといった運用が可能です。 AnthropicはAIがバグやセキュリティ上の脆弱性を見逃す可能性があることにも言及しており、導入当初は実際の承認に影響を与えずに判定結果だけを確認するモードで運用することを推奨しています。

Advertisement

同時に、Claude Codeに「/ship」コマンドが追加されています。 開発者がコードの記述を終えて「/ship」を実行すると、Claudeがプルリクエストの作成からレビュー、指摘された問題への対応までを進めてくれるとのこと。