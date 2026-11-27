株式会社ジュンが展開するADAM ET ROPE'は、英国のバブアーや日本のキジマタカユキなど3ブランドと共同で特別アイテムを発売する。2026年11月27日より販売開始。

株式会社ジュン が運営するファッションレーベル「 ADAM ET ROPE' 」は、国内外の有名ブランド3社と連携し、特別なホリデーシーズンを記念した限定コラボレーションアイテムを発売することを発表した。このプロジェクトは、英国発のライフスタイルブランド「 Barbour 」、2013年に山形県寒河江市で設立されたニットウエアブランド「 BATONER 」、そして日本のヘッドウエアブランド「 KIJIMA TAKAYUKI 」との3つの異種協業によって構成されている。

本コラボレーションで発表されたアイテムは、株式会社ジュンの公式オンラインショッピングストア「J'aDoRe JUN ONLINE」において既に予約受付を開始している。正式な販売は2026年11月27日（金）から始まり、ADAM ET ROPE' HOMMEが運営する実店舗および、前述のオンラインストアの両方で一斉に入手可能となる。これは期間限定の販売となるため、ファンからの注目が集まっている。

Also read チャンピオンズリーグ2026-27パワーランキング：バルセロナとバイエルンが復調、PSGは依然として止められそうになく、リヴァプールは欧州の舞台での実力の上限の低さが露呈

英国ブランドと日本の職人が織りなす特別アイテムの詳細

まず英国のライフスタイルブランド「Barbour」との共作によるリバーシブルジャケット「TRANSPORT」は、機能性と祝祭感を両立させたデザインが特徴である。表面には高い防風性と撥水性を備えたマット2レイヤー素材を採用し、過酷な天候下でも着用者を保護する堅牢性を確保している。一方、裏面はホリデーシーズンの賑やかさを表現するため、大胆な赤色を基調としたチェック柄を施している。この二面性の構造により、ユーザーは状況や気分に応じてスタイルを切り替えることが可能だ。

2013年、山形県寒河江市で誕生したニットウエアブランド「BATONER」とのコラボアイテム「SOLID RIB SKIPPER」は、同ブランドのシグネチャーニットをベースモデルとして制作されている。熟練した職人技によって編み上げられたこのニットは、温かみと快適さを追求したデザインとなっている。基本となるシルエットに、今回のホリデーコレクションとして特有の細部加工が施され、特別な日の装いにふさわしい上質さを実現している。

Advertisement

日本のヘッドウエアブランド「KIJIMA TAKAYUKI」からは、シンプルなデザインと立体的な編み地が魅力のニットデッキキャップが提供される。このキャップは、頭部へのフィット感を重視した構造となっており、冬の季節感漂う中でも清潔感のあるスタイルを演出できる。ミニマルな美学を追求しつつも、機能的な要素を詰め込んだこのアイテムは、大人の男性のファッションに深みを与えるアクセサリーとして機能する。

株式会社ジュンが推進するグローバルなブランド戦略の意義

株式会社ジュンの代表取締役である佐々木進氏は、今回のような国内外の異なる背景を持つブランドとの提携を強化することで、消費者に新たな価値を提供し続けている。ADAM ET ROPE'は、単なる衣料品の販売だけでなく、各ブランドが持つ独自のストーリーや技術を取り入れることで、コレクションの多様性を豊かにしている。特に英国の伝統的な機能性ウェアと日本の繊細なニット技術の融合は、グローバル市場における日本のファッションのポテンシャルを示す例としても注目されている。

山形県寒河江市を拠点とするBATONERのような地域発祥のブランドが、東京を本拠とする大手企業のプラットフォームを通じて全国、さらに国際的に認知される機会を得られる点も、今回のコラボレーションの重要な側面である。これは地方の創意工夫と都市の流通網が結びつくことで生まれる相乗効果であり、日本国内のファッション産業全体における地域活性化のモデルケースともなり得る可能性を秘めている。

販売スケジュールや在庫状況については、各店舗やオンラインストアにて随時更新される情報が提供される予定だ。2026年11月27日以降、これらの限定アイテムが店頭やウェブサイトに並ぶと予想され、先行予約を行った顧客にとっては待ちわびた商品が届く時期となる。特に「Barbour」の「TRANSPORT」は、そのユニークなリバーシブル仕様と限定配色により、コレクターズアイテムとしての価値も高いものと見られている。興味を持つ消費者は、公式ストアでの予約状況や在庫切れの防止策などを確認する必要がある。