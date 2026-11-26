AFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）の試合で、一方のチームからの抗議を受け、ハーフタイム中の主審交代が行われたようだ。イギリスメディア『Sport Bib···

同試合の主審に任命されていたのは、シリア出身の実績的には問題ないハッタブ氏だったが、この試合の前半45分間では両チーム合わせて7枚のイエローカードを掲示。 さらに、その中の1枚はゴル・ゴハールのトルコ人GKエルシン・デスタノグルに対して出された、不可解とも言えるイエローカードも含まれていた。

ハッタブ氏は当初、中盤でのファウルに対して笛を吹いたが、フィールドプレーヤー数名からの抗議を受けると、判定を変えてトルコ人GKにイエローカードを提示。 その際、全く無関係だったエルシンは、明らかに困惑した様子を見せていた。 しかし、ハッタブ氏が第4審判と協議した後、最終的にイエローカードは取り消された。 その明確な誤審を含め、前半を通してハッタブ氏のジャッジに不満を抱いていたゴル・ゴハールは、もしハッタブ氏が後半も引き続き主審を務めるのであれば「試合を続行しない」と警告。

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同クラブのチームディレクターであるヘイダル・アフサリ氏が試合後に明かしている。 マッチオフィシャルは同氏の健康状態を考慮したのか、ゴル・ゴハール側の抗議を受け入れたのかはわからないが、最終的な協議の結果、ハッタブ氏に代わって第4審判が後半の主審を引き継ぐことを決断している。 での出来事について、詳細や事実関係をすべて明らかにする公式声明を出す前に、国内外で私に関わる関係者や責任者と協議を行うつもりです。