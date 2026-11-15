ACEes那須雄登と豊嶋花が初主演映画に 汐見夏衛原作

ACEes那須雄登と俳優の豊嶋花が、汐見夏衛原作の青春映画でW主演。16ミリフィルム撮影の感動作の概要と関係者の言葉を伝える。

俳優の 豊嶋花 （19）とACEesの 那須雄登 （24）が、来年春に公開される映画「 たとえ祈りが届かなくても 君に伝えたいことがあるんだ」でW主演を務めることが15日に分かった。豊嶋は長編映画初主演、那須は映画初主演となる。2023年に興収45億円超の大ヒットとなった「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」の原作者・ 汐見夏衛 氏による青春小説の実写化作品だ。

タイムスリップの青春物語と撮影手法

デジタル全盛の時代に全編16ミリフィルムで撮影し、郷愁を誘う青春の叙情をスクリーンに映し出すことが特徴。2023年公開の続編「あの星が降る丘で、君とまた出会いたい。」も興収20億円超を記録した汐見氏による原作は、突然、命を絶ったクラスメートの鈴白蓮（那須）を救うため、時間を巻き戻す方法を知った露草なずな（豊嶋）が奔走する感動作となっている。

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今年4～6月に撮影され、映画「明け方の若者たち」など若者のリアルを繊細に描くことに定評のある松本花奈監督が16ミリフィルムを選択。島根県浜田市と近郊を中心にロケし、傷つきながらも一歩を踏み出そうとする若者たちの姿をみずみずしく描いていく。この撮影手法は、現代的なデジタル映像とは異なる温かみと奥行きを生み出し、作品の情感的な深みを強調している。

原作者による主演2人への絶賛

汐見氏は主演2人について「豊嶋さんは驚くほどの熱量で作品づくりに向き合っておられ、まさに憑依（ひょうい）されていました。那須さんは原作を深く読み込み、読者にも本心を見せない鈴白の思考や感情を必死に読み取ってくださっていました」と絶賛した。子役時代から演技派で知られる豊嶋は、舞台「千と千尋の神隠し」で主人公の千尋役に決定し、ワールドツアーを巡る予定の最旬俳優である。

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STARTO ENTERTAINMENTのジュニア内グループに所属する那須は、誰からも好かれる人気者でありながら葛藤を抱える難役に挑む。演技にコミットする姿勢は、原作者の期待に応えるものであり、観客の心をとらえる重要な要素となっている。両者のパフォーマンスは、原作の複雑な感情線を忠実に再現し、青春の切なさを伝える手段として機能している。

俳優たちの作品への思いと展望

演じきった豊嶋は「作品を通して"伝える"ことの意義を強く感じました」、那須も「この作品を通じて誰かを大切に思う気持ちと、その人の人生を理解して背負うことの難しさを学びました」と、それぞれ振り返っている。この作品は単なる青春ドラマではなく、人間関係の複雑さと理解の難しさを問う深い物語として、多くの人々に共感を呼ぶことが期待されている。来年春の公開に向け、その魅力がさらに広がることを予感させる。