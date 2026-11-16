ACEesとタイムマシーン3号がMCを務めるフジテレビ系バラエティ番組が、紅葉シーズンの秩父と宇都宮を旅する第2弾を放送。ギャル曽根のサプライズ出演も決定し、名湯とグルメの魅力を紹介する。

ACEesと タイムマシーン3号 がMCを務める フジテレビ 系バラエティ番組『 風呂メシトラベラー 』が、22日午後4時30分から放送される。この番組は、昨年好評を博した『絶景！風呂ワゴンの旅』の第2弾として制作された特別編であり、視聴者に地域のご当地魅力と食事の喜びを伝える内容となっている。MCを務めるACEesと タイムマシーン3号 は、今回の旅を通じて全国の今入れるべき最高峰のお風呂と、白ごはんが止まらない絶品地元メシを堪能する。両者は最高の"地元風呂"と"絶品地元グルメ"を組み合わせることで、その街独自の魅力や知られざる名所を発掘する"風呂メシ"街探索バラエティの進行役として活躍する。

ACEesとタイムマシーン3号の旅の舞台

今回、ACEesとタイムマシーン3号が風呂メシ街の探訪先として選んだのは、紅葉シーズンでにぎわう埼玉の秩父と栃木の宇都宮という2つの地域である。放送開始の22日午後4時30分から、まずは秩父エリアでのロケーションが紹介される。ACEesとタイムマシーン3号は、"美人の湯"と称される名湯で、絶景とともに最高の入浴体験を満喫することになっている。ひとっ風呂浴びた後の腹減りを解消するため、彼らは白ごはんが止まらない秩父の絶品ソウルフードの名店を目指す。さらに、サプライズゲストとしてギャル曽根も参戦することが決定しており、彼女との共演による食事シーンやトークの盛り上がりが期待されている。

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ACEesによる食事とプライベートの公開

風呂上がりで腹ペコとなったACEesは、絶品地元グルメをおかんに白ごはんをわんぱくに頬張り、おかわりを連発する姿が描かれる。彼らの食欲を刺激する地元グルメの選定は、全国屈指のパワースポットや国の登録有形文化財の老舗食堂、そして人気の食べ歩きグルメなど、秩父が誇る多様な魅力を含んでいる。ACEesはこれらの風呂と名所を全身で感じ、地元の知られざる名物グルメを胃袋で堪能する。また、移動の車内ではACEesがプライベートトークを全開にし、幼少期のモテエピソードなども飛び出す予定であり、番組内の食事シーンだけでなく、メンバー間の人間性や素顔にも焦点が当てられる。

『風呂メシトラベラー』第2弾の狙い

『風呂メシトラベラー』第2弾の『絶景！風呂ワゴンの旅』は、単なる旅行記ではなく、地域活性化や観光プロモーションの観点からも重要な役割を果たす可能性がある。ACEesとタイムマシーン3号という若く人気のあるタレント陣がMCを務めることで、幅広い世代の視聴者を引きつけ、特定の地域への関心を高める効果を狙っている。特に、紅葉シーズンの秩父と宇都宮というトレンドのある場所を選定したことは、季節感と地域特産品を結びつける戦略的成功が期待される。ギャル曽根のサプライズ出演は、彼女が持つ大食いパフォーマンステレビスペックを活用し、視聴者の食欲を直接的に刺激する仕掛けとなっている。

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視聴者への情報提供とエンターテインメント

この番組は、視聴者に対して具体的な旅行先や食事の情報を提供するという実用的な側面と、タレントの reactions を楽しむエンターテインメントとしての側面を兼ね備えている。ACEesとタイムマシーン3号が紹介する"地元風呂"と"絶品地元グルメ"は、単に美味しくて気持ち良いだけでなく、その土地の歴史や文化、そして人々の生活に根ざした"ソウルフード"であることを強調している。国の登録有形文化財の老舗食堂や全国屈指のパワースポットといったキーワードは、観光客にとっての新たな目的地を示唆しており、番組終了後の旅行計画立案に役立つ情報を提供している。また、車内でのプライベートトークは、タレントの人間味を感じさせ、視聴者との親近感を深める効果がある。

今後の展開と地域への影響

22日午後4時30分の放送に向けて、ACEesとタイムマシーン3号、そしてサプライズゲストのギャル曽根の準備が整っている。彼らが秩父と宇都宮で体験する"風呂メシ"ツアーは、視聴者にとってのバーチャル旅として、また現地の観光産業にとっての実質的なプロモーションとして機能する可能性が高い。今回のエピソードが持つインパクトは大きく、特に白ごはんが止まらない地元メシと、美人の湯と称される名湯の組み合わせは、多くの視聴者の共感を呼ぶだろう。今後の放送でも、ACEesとタイムマシーン3号が様々な地域を巡り、地元ならではの風呂とグルメを発掘していく展開が期待されており、彼らの旅が日本の地域活性化の一助となることを願う。