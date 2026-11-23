ノートPCでAC電源接続時にLinux上のGPU性能が大幅に低下する現象が発生しており、その要因はWindows専用に設計されたNVIDIAのパワー制御機能NPCFにあることが判明した。WindowsでもNPCFを無効化すると同様の低下が再現される一方、WSLの使用により暫定的な解決が可能である。

奇妙な点として、速度低下現象がみられるのはAC電源に接続している場合だけであることが挙げられます。 AC電源を抜いた状態では Linux はLM Studioで毎秒61～67トークンを記録し、Windowsと同程度の性能を示したにもかかわらず、AC電源を接続すると同じテストで毎秒約15トークンにまで低下しました。

クロック速度も同様の結果を示しており、負荷がかかった状態でAC電源を抜いた状態では約1800MHzだったところ、壁のコンセントに接続すると約780MHzまで低下しました。 と呼ばれるWindows専用のコンポーネントに起因するものです。 ノートPCではGPU専用の電源ラインではなくCPUとGPUの両方のチップ間で電力供給のバランスを取る必要があるため、NPCFがCPUとGPU間の電力配分を管理しているのですが、Linuxには同等の機能が存在しません。

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NPCFが使用する電源設定テーブルは暗号化されており、Linuxドライバーはそのテーブルを解読できないためGPUをフルスピードで動作させることができないというわけです。 試しにWindowsでNPCFを無効にすると速度低下がそのまま再現されました。1秒あたりのトークン数は約83から約31に減少し、クロック速度は約2GHzから、Linuxで電源を接続した際に見られるのと同じ786MHzまで低下しました。 NPCFを再度有効にするとすぐに通常の速度に戻りました。

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よって、Linuxの速度を制限しているのはカーネル・ディストリビューション・GPUドライバーではなく、NPCFであることが確認されました。 Linux上でのGPUのパフォーマンス低下に対して、記事作成時点ではWSLを用いることが実用的な暫定解決策となります。 WSLはWindowsドライバースタック上で動作するため、ノートPCがAC電源に接続されているかバッテリー駆動かにかかわらずGPUのフルブースト性能を維持できるので、Linuxネイティブ環境に近いパフォーマンスでAIツールを実行することができます。

ただし、WSLでの動作にあたりメモリ割り当ての調整が必要となる場合がある点には留意すべきです。 なお、NPCFに起因する問題の根本的な解決には、NVIDIAによるLinuxドライバーへの電源管理ロジックの移植が不可欠です。 NVIDIAがWindowsと同等の機能をLinuxにも提供すればRTX SparkノートPCはポータブルな高性能AIプラットフォームとなり得ます。