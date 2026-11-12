ACミラン ニコロ・トレソルディ獲得難航 クラブ・ブルッヘが高額移籍金要求

ACミランは若手FWニコロ・トレソルディ獲得を望むが、クラブ・ブルッヘは6000万ユーロを要求し交渉は難航している。選手は移籍を希望しているが、金銭面での壁が立ちはだかっている。

ACミラン は、若手有望株である ニコロ・トレソルディ の獲得に向けて動いているものの、厳しい現実と資金面の壁に直面している。 ストライカー 本人はサン・シーロへの移籍を公然と望んでいるものの、ベルギーのクラブである クラブ・ブルッヘ が 移籍金 の評価額について強硬な姿勢を見せている。このため、 ACミラン が長年関心を寄せてきたトレソルディの獲得には、予期せぬ障害が生じている。

6000万ユーロの壁 交渉スタートせず

ACミランが獲得を強く意欲を示す中、冬の移籍市場が近づく現在、両クラブ間の正式な話し合いはまだ始まっていない。この状況の最大の理由は、クラブ・ブルッヘが要求している移籍金の金額である。同クラブは、この若手FWに6000万ユーロという巨額の移籍金を要求していると報道されている。この額はACミランにとって即座に応じやすい金額ではなく、獲得を阻む大きなハードルとなっている。選手との現行契約は2029年6月30日まで残っており、ベルギーの強豪クラブに現時点で放出を急ぐ理由はないため、ACミラン側から高額を支払ってまで交渉を進める必然性は薄い。クラブ・ブルッヘが本格的な交渉に応じるのは、最低要求額が満たされる場合に限られるとみられている。

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17試合14得点 爆発的な成長記録

イタリア代表資格 ドイツU-21の選択

2023-2024シーズンにおけるトレソルディの公式戦での活躍は目覚ましいものがある。彼はわずか17試合の出場で14得点を挙げ、その能力を証明している。なかでも最大の見せ場となったのは、サン・シーロで行われたインテル戦での活躍である。この激戦でACミランのライバルであるインテルを4対3で破った試合で、トレソルディは見事なハットトリックを達成した。このパフォーマンスはチャンピオンズリーグでの実績としても高く評価されており、トレソルディの評価を今季急上昇させる決定打となった。ベルギーのクラブは、同選手が欧州大会で見せた目覚ましい活躍を受け、その価値を最高額で設定している。

カリアリ出身のFWであるトレソルディは、イタリアとドイツの二重国籍を持っている。このため、両国の代表資格を有しており、将来の代表選出において重要な決定を下す立場にある。現在はドイツU-21代表でプレーしているが、そのルーツと最近のセリエAおよび欧州での活躍により、セリエA関係者の間でも広く知られる存在となっている。サン・シーロへの移籍を公然と望んでいるという彼の意向は、ACミランにとって魅力的な材料ではあるが、クラブ・ブルッヘとの価格交渉が決着しない限り、現実的な選択肢として機能するには程遠い状況が続く。

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ACミランの今後の対策 市場動向注目

ACミランはストライカー陣の強化を視野に入れているが、トレソルディの獲得には資金面の制約が明確に現れている。冬の移籍市場において、ACミランが高額移籍金を見据えた交渉を始めるかどうか、あるいは別のターゲットを探るかどうかが焦点となる。クラブ・ブルッヘが6000万ユーロという評価額を譲歩する見込みは現時点で低く、ACミラン側がこれを許容するかどうかという点に帰着する。トレソルディの将来性と即戦力としての価値は認められているものの、現実的な移籍金と選手本人の希望の間には大きな隔たりがある。今後の動向によっては、交渉が長期化したり、別のルートを探ったりする可能性も否定できない。

契約残存年限と買取オプションの不在

トレソルディとクラブ・ブルッヘの契約残存年限は2029年6月30日までと非常に長く設定されている。この長期契約はACミランのような他クラブにとって不利な条件となる。買取オプションや、契約期間が短ければ設定される減価償却的な金額設定ができず、完全移籍の場合の全額支払いは必然的に高額になる。ACミラン側から見れば、選手のポテンシャルは高いものの、6000万ユーロという総額を支払うリスクとベネフィットを厳密に比較検討する必要がある。冬の移籍市場は目前であるが、両者にとって妥協点が見つからない限り、今回のトランスファーは実現しない見込みが濃厚である。ACミランは他のストライカー候補も含めて幅広い選択肢を探ることになりそうだ。