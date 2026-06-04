ACミランがクリセンシオ・サマーヴィル争奪戦に参加

ACミランはウェストハムのFWクリセンシオ・サマーヴィルを獲得するため、トッテナム、アストン・ヴィラと争奪戦に参加することを検討している。ミランのスカウトはサマービルの特性がセリエAに適していると判断し、レッドバード主導の補強計画の一環として正式オファーを検討している。

ウェストハム のチャンピオンシップ降格を受け、 ACミラン が トッテナム 、 アストン・ヴィラ に続きFW クリセンシオ・サマーヴィル 争奪戦に参加した。 オランダ人FWは、今夏再建を図るロッソネリでラファエル・レオの後継者と見込まれている。

によると、ミランはウェストハムのFWサマービルを調査し、サン・シーロで予定される大規模な補強の一環として正式オファーを検討している。 クラブにとって厳しいシーズンだったにもかかわらず、彼は後半戦の活躍で欧州の複数クラブから注目を集めた。 ミランもその争奪戦に加わった形だ。 ミランの関心は、来季に向けたレッドバード主導の補強計画の一環だ。

監督候補には元クリスタル・パレスのオリバー・グラスナー氏が浮上している。 誰が監督になっても、ミランのスカウトはサマービルの特性がセリエAに適していると判断。 彼のスピード、直線的なプレー、創造性はイタリアでも通用すると評価されている。 一方、降格したウェストハムは、この貴重な戦力を残留させるのに苦慮。2024年にリーズから約2500万ポンドで獲得したこのウインガーは、現在約3500万ポンドの価値があると見込まれている。

セリエAのクラブは、レアオの去就が不透明なため攻撃陣の補強を検討している。 ポルトガル代表のレアオは今夏ミランを離れる可能性があり、クラブは後継候補を選定中だ。 退団した場合、左サイドの候補としてサマービルが内部で挙げられている





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