ABNアムロが2027年からアヤックスの新たなメインスポンサーとなり、ユニフォームに復帰する。一方、同行の経費削減を背景に契約への批判も出ている。

フェルフーフは、同行が経費削減を進めていることを踏まえると、この金額は目を引くと考えている。

「少し考えた。 ABNアムロで大規模な経費削減が進む一方で、年間1200万ユーロをそこに投じるのか、と。 さらに利益を上げるために5000人を解雇し、業務の効率化も一段と進めている。 これも経済の理屈なのだろうが、やはりどこかで思ってしまう……」ジャーナリストのマールテン・ワイフェルスは、批判的な声を理解している。

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「外から見れば、あのような銀行の経営陣に対するごくもっともな疑問だと思う」。 その一方で、提携の持つ懐かしさや、両者がともに経験した特別な瞬間にも言及した。 批判に根拠がないわけではない。 ABNアムロは2025年11月、2028年までに2024年比で従業員数をフルタイム換算で純減5200人分削減したいと発表した。

同行によると、その約半分は自然減によって実現する見通しだ。 一方、アヤックスのコマーシャルディレクター、カス・ビースタは、この契約が複数の面でクラブに合っていると強調する。

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「メインスポンサーを探す際には、クラブとの相性と商業的な観点からの利点とのバランスを取りたい。 その両面を満たすメインスポンサーが見つかったのは素晴らしいことだ」 ABNアムロのブランド・コーポレートコミュニケーション部門責任者、ヘールト・ピエラーヘも、この提携を単なる商業契約以上のものと捉えている。

「ABNアムロの名が入ったアヤックスのユニフォームは、多くの人に特別な思い出を呼び起こす。 それを誇りに思っている。 ただ、私たちは過去にともに何者だったかを思い出してもらうだけでなく、今の私たちが何を大切にしているかを示したい。 人々と企業が前進する手助けをすることだ」