ABEMA PPVで日向坂46のライブイベントが決定！

ABEMA PPVでは、日向坂46のライブイベントが決定しました。17thシングル『Kind of love』の発売に伴い開催される単独公演です。センターは、ひなた坂46の楽曲『Empty』で初センターを務める四期生・平岡海月。さらに、13名のメンバーが出演。ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し‘新しい未来のテレビ’として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、‘最高品質か唯一無二’を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

新しい未来の テレビ 「 ABEMA 」は、人気アイドルグループ・ 日向坂46 のアンダーグループ‘ ひなた坂46 ’による ライブイベント 『 日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE’を、‘ ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）’にて2026年6月16日（火）・17日（水）の2日間にわたり、18時30分より生放送いたします。

また、本公演のチケットを6月11日（木）12時より販売開始いたします。 このたび‘ABEMA PPV’での生放送が決定した日向坂46『17th Single ひなた坂46 LIVE’は、17thシングル『Kind of love』の発売に伴い開催される単独公演です。 本公演は、四期生・五期生のみで開催される初の‘ひなた坂46 LIVE’となり、『Kind of love』に収録されるひなた坂46の楽曲‘Empty’にて初センターを務める四期生・平岡海月をはじめ、ひなた坂46として17thシングルに参加する13名のメンバーが出演。

センターの平岡海月を中心に、ひなた坂46ならではの熱量あふれるパフォーマンスをお届けします。 ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し‘新しい未来のテレビ’として展開する動画配信事業。 開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、‘最高品質か唯一無二’を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。 テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています





PRTIMES_JP / 🏆 114. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ABEMA ABEMA PPV 日向坂46 ひなた坂46 ライブイベント シングル 公演 センター メンバー 熱量あふれるパフォーマンス テレビ 動画配信 コンテンツ ライフスタイル 視聴体験

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「ABEMA de DAZN 学割プラン（月々払い）」にて、初回3か月を980円でDAZNコンテンツが視聴可能な学割キャンペーンを実施～通常月額1,600円のところ、初回3か月を月額980円で提供～株式会社AbemaTVのプレスリリース（2026年6月9日 14時00分）「ABEMA de DAZN 学割プラン（月々払い）」にて、初回3か月を980円でDAZNコンテンツが視聴可能な学割キャンペーンを実施～通常月額1,600円のところ、初回3か月を月額980円で提供～

Read more »

【ABEMA】イ・スヒョク、イ・ダヒ、OH MY GIRLのアリン出演！奇妙な世界を描いた考察系サスペンスドラマ『S Line ～見えてはいけない関係～』を6月22日0時より日本初国内独占無料配信決定株式会社AbemaTVのプレスリリース（2026年6月10日 12時00分）【ABEMA】イ・スヒョク、イ・ダヒ、OH MY GIRLのアリン出演！奇妙な世界を描いた考察系サスペンスドラマ『S Line ～見えてはいけない関係～』を6月22日0時より日本初国内独占無料配信決定

Read more »

全員10代の日本人ボーイズグループ・VIBYの軌跡を追うドキュメンタリー番組 『VIBY 159 Road to 武道館 』7月1日（水）よる10時より「ABEMA」で無料放送！株式会社AbemaTVのプレスリリース（2026年6月10日 18時00分）全員10代の日本人ボーイズグループ・VIBYの軌跡を追うドキュメンタリー番組 『VIBY 159 Road to 武道館 』7月1日（水）よる10時より「ABEMA」で無料放送！

Read more »

【オートレース】「今年中に決められるかな」残り８勝で通算300勝の平川博康は気合／川口G26R予選に出走した平川博康（46＝川口）は、1周3コーナーで逃げ態勢を作ったが結果3着に終わった。「ラスト1回と思って使ったタイヤが低くて滑った。エンジン自体… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Read more »

神田愛花 行列OK派 夫・日村勇紀と人気店に並んだ時間は…？ 待ち時間のつぶし方も明かす - スポニチ Sponichi Annex 芸能フリーアナウンサー神田愛花（46）が、10日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜～インターナショナル～」（水曜後9・00）に出演し、夫の「バナナマン」日村…

Read more »

動画配信「ABEMA」の障害復旧 約4時間17分にわたり視聴できず 「Mリーグが見れない」――SNSに悲鳴動画配信サービス「ABEMA」で6月10日の夜間に大規模なシステム障害が発生し、約4時間17分にわたり動画が視聴できない状態が続いた。人気番組の配信時間帯と重なったため、SNS上では視聴を楽しみにしていたユーザーから落胆や不満の声が多数投稿された。現在は復旧しており、見逃し配信などの対応が予定されている。

Read more »