AAEON TechnologyがIntel Core Ultraシリーズ3搭載小型AIエッジPC「UP XTREME PTL EDGE」を発売
AAEON Technology株式会社は、Intel(R) Core(TM) Ultraシリーズ3（Panther Lake）を搭載した小型AIエッジPC「UP XTREME PTL EDGE」の販売を開始しました。本製品はDC 19～36Vの電源入力に対応し、前面に2.5GbE×2、USB 3.2 Type-A×2、HDMI×2、COM×1、背面にUSB4 Type-C×2、40ピンGPIO×1、COM×1を備えています。Core Ultra 5 325、Core Ultra 7 356H、Core Ultra X7 358Hの3つのプロセッサーオプションが選択可能です。
AAEON Technology株式会社は、 Intel Core Ultra Series 3（ Panther Lake ）を搭載した小型 AIエッジPC 「UP XTREME PTL EDGE」の販売を開始いたしました。
電源入力はDC 19～36Vに対応しており、前面には2.5GbE × 2、USB 3.2 Type-A × 2、HDMI × 2、COM × 1、背面にはUSB4 Type-C × 2、40ピンGPIO × 1、COM × 1を搭載しております。 Core Ultra 5 325, USB 3.2 Gen 2 x 2, USB 4.0 x 2, 2.5GbE x 2, HDMI x 2, 19-36VCore Ultra 7 356H, USB 3.2 Gen 2 x 2, USB 4.0 x 2, 2.5GbE x 2, HDMI x 2, 19-36VCore Ultra X7 358H, USB 3.2 Gen 2 x 2, USB 4.0 x 2, 2.5GbE x 2, HDMI x 2, 19-36V
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