A5/A5 アバントシリーズにプラグインハイブリッドモデル追加

A5/A5 アバントシリーズに、プラグインハイブリッドモデル『A5 TFSI e-hybrid quattro S line』『A5 アバント TFSI e-hybrid quattro S line』を追加して発売した。価格は、A5 TFSI e-hybrid quattro S lineが1151万円、A5 アバント TFSI e-hybrid quattro S lineが1176万円。

プレミアムミッドサイズセグメントのA5/ A5 アバント シリーズに、 プラグインハイブリッド （ PHEV ）モデル追加 アウディ ジャパンは5月21日、『A5』シリーズに プラグインハイブリッド モデル『A5 TFSI e-hybrid quattro S line』『 A5 アバント TFSI e-hybrid quattro S line』を追加して発売した。

価格は、A5 TFSI e-hybrid quattro S lineが1151万円、A5 アバント TFSI e-hybrid quattro S lineが1176万円。 A5シリーズは、従来の『A4』シリーズと『A5 スポーツバック』を統合し、新設計のPPC（プレミアム プラットフォーム コンバッション）を初めて採用したモデルとして、日本では2025年2月から販売されている。

今回登場した新型PHEVは、2015年の『A3 スポーツバック e-tron』や2023年の『A8 60 TFSIe quattro』といった歴代のモデルからさらに進化しており、最新の内燃エンジンと電気モーターを組み合わせたeモビリティへのブリッジモデルであり、プレミアムミッドサイズセグメントにおける電動パワートレーン搭載のセダン/ワゴンモデルとして独自のポジションを担っている。 A5シリーズに追加されたPHEVモデルは、最高出力185kW（252PS）の2.0リッターTFSIエンジンと、最大105kW（143PS）を発生する強力な電気モーターを搭載。

システム最高出力は270kW（367PS）、最大トルク500Nmとなり、新型『S5』に匹敵する圧倒的なパフォーマンスを実現した。0-100km/h加速は5.1秒で、S5の4.5秒に迫る鋭い加速性能を誇っている。 さらに、四輪駆動システムの『quattro』を採用。 あらゆる走行状況に応じて前後輪のパワー配分を最適にコントロールするため、どのような路面状況にであっても、アウディらしい高い安定感とスポーティな走りを楽しめるとした。 バッテリには、総電力量25.9kWhの新しい大容量リチウムイオンバッテリを採用。

走行モードは『EV』『ハイブリッド』の2種類があり、EVモードではバッテリの電力を優先して電気だけで走行する。 EV走行換算距離はセダンで最長110km、アバントで最長108km（ともにWLTCモード）を達成しており、これまでの『A8 60 TFSIe』と比べて約2倍に進化した。 ハイブリッドモードでは、バッテリ残量を一定レベルにキープするよう電力を蓄えるとした。

回生ブレーキ性能も向上し、ドライバーはEVモード時にステアリングのパドルを使って、回生の強さを3段階で調整でき、48VマイルドハイブリッドシステムMHEV plusでの回生能力となる最大25kWを大きく超える、最大88kWの強力なエネルギー回収が可能となった。 さらに今回から、好みの充電レベルを個別に設定できるデジタルスライダー機能も初めて追加されている。

今回発表された新型モデルは、標準装備に『テクノロジーパッケージプロ』『S lineパッケージ』『メタリックペイント』『ライティングパッケージ』『ダーク Audi rings＆ブラックスタイリングパッケージ』『カラードブレーキキャリパーレッド』が含まれ、走りだけでなく装備面でもS5と同レベルの内容となっている。 特に、テクノロジーパッケージプロの中身を充実させており、『助手席用10.9インチMMI パッセンジャーディスプレイ』『電動チルト/テレスコピックステアリングカラム』『シートヒーター（フロント/リア）』『ステアリングヒーター』『ダンピングコントロールSスポーツサスペンション』『デジタルOLEDリアライト』『エマージェンシーブレーキアシスト フロント/リア、パークアシストプロ』『3Dサラウンドビューカメラ』などが含まれている。

さらに、『ヘッドライニング内蔵のレーダーセンサー』により、後部座席の子どもやペットなどを直接検知し、置き去りを防止する『リアオキュパントディテクション』も搭載された。 これにより、スポーティな見た目だけでなく、安全性と毎日の使いやすさをさらに高めた1台に仕上がっている





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