ＸＧ、歴史的な英国ウェンブリー・スタジアムで公演 日本人アーティスト初出演

音楽グループＸＧが、英国最大の音楽フェスティバル「Ｃａｐｉｔａｌ'ｓ Ｓｕｍｍｅｒｔｉｍｅ Ｂａｌｌ ２０２６」に出演し、ウェンブリー・スタジアムでパフォーマンスを披露した。過去に worlds のトップアーティストが出演したこのフェスに、日本人グループとして初めて参加。約８万人の観客の前で最新曲「ＨＹＰＮＯＴＩＺＥ」やスウィート・フィメール・アティチュードのカバー「Ｆｌｏｗｅｒｓ」を披露し、高い評価を得た。

音楽グループ・ＸＧが現地時間６日、英国最大の 音楽フェスティバル 「 Ｃａｐｉｔａｌ'ｓ Ｓｕｍｍｅｒｔｉｍｅ Ｂａｌｌ ２０２６ 」に 日本人アーティスト として初出演を果たした。 サッカーの聖地として名高いロンドンの ウェンブリー・スタジアム でパフォーマンスした史上初の日本人グループとなった。

英ラジオ局「Ｃａｐｉｔａｌ」が主催する大型音楽フェスで、約８万人の観客動員を誇る。 過去にマライア・キャリー、ウィル・スミス、リタ・オラ、テイラー・スウィフトら世界的ポップスターが出演し、今年はカルヴィン・ハリス、ビービー・レクサ、テイク・ザットといった顔ぶれの中にＸＧが加わった。 大歓声が注がれるステージに登場したＸＧは、カラフルでポップな衣装で個性を発揮。 最新アルバムのリードトラック「ＨＹＰＮＯＴＩＺＥ」でパフォーマンスをスタートさせ、圧倒的な存在感とＸＧならではの世界観を提示し、冒頭から８万人のオーディエンスの注目を引きつけた。

ＭＡＹＡは「この場所に来られて感謝しています」と感激。 観客に「この曲を知っている方は、一緒に踊って歌ってください」と呼びかけ、世界的にヒットしたスウィート・フィメール・アティチュードの「Ｆｌｏｗｅｒｓ」をカバー。 英国で広く親しまれている楽曲だけに多くの観客が体を揺らし、強烈なインパクトを残していた





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ＸＧ ウェンブリー・スタジアム Ｃａｐｉｔａｌ'ｓ Ｓｕｍｍｅｒｔｉｍｅ Ｂａｌｌ ２０２６ 日本人アーティスト 音楽フェスティバル

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