トリプル世界戦の公式記者会見が２７日、都内で行われ、初防衛戦に臨むＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸が「ベルトの価値を証明したい」と意気込んだ。対する元ＷＢＡ同級王者で現同級１位の堤聖也は、休養王者を

◆プロ ボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・増田陸―同級１位・堤聖也 ▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・寺地拳四朗―同級６位ハシエル・アマドル ▽ＷＢＡ世界スーパーフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・ダビド・ヒメネス―同級２位・ユーリ阿久井政悟（１１月２９日、両国国技館） トリプル世界戦の公式記者会見が２７日、都内で行われ、初防衛戦に臨むＷＢＡ世界バンタム級王者・増田陸が「ベルトの価値を証明したい」と意気込んだ。

対する元ＷＢＡ同級王者で現同級１位の堤聖也は、休養王者を経て事実上を剥奪された王座の奪還へ「勝機ははっきり見えている」と自信をみなぎらせた。２２日に入籍したばかりのＷＢＯ世界スーパーフライ級王者・寺地拳四朗、２階級制覇に挑むユーリ阿久井政悟もそれぞれ必勝を誓った。 王者・増田は、泰然自若の構えを貫いた。 堤から「ベルトを無価値のまま終わらせたい」と挑発されても、感情をたかぶらせることはなかった。

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「（比嘉大吾との）王座決定戦で勝ってベルトがある。 周りの方たちも喜んでくれた。 自分にとっては無価値ではないし、すごく大事なもの」と冷静に反論。