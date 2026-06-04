Ｗ杯直前、日本代表事前合宿初日：塩貝健人、後藤啓介、若手の活躍期待

Ｗ杯北中米大会開幕を控えた日本代表は、メキシコ・モンテレイで事前合宿の初日に臨んだ。２１歳のＦＷ塩貝健人と後藤啓介は、攻撃陣の切り札として期待をかけられ、野心的なプレーを見せた。塩貝は「ひまわり」のようにスターロードを歩むタイプと見做され、Ｗ杯での大活躍を期待されている。

モンテレイ（メキシコ）３日、 日本代表 はＷ杯北中米大会開幕（日本時間１２日）を控え、メキシコ・モンテレイで 事前合宿 の初日に臨んだ。 約１時間の練習では、ＦＷ 塩貝健人 （２１）がミニゲームで積極的にゴールを狙うなど、アクセル全開のプレーを見せた。

一方、２１歳の誕生日を迎えたＦＷ後藤啓介（２１）は、黒子役としてチームの勝利に貢献する姿勢を示した。 ともに、攻撃陣の切り札としてＷ杯日本人最年少弾の期待をかけられている。 強い日差しが照りつけるモンテレイのピッチで、全身からほとばしるエネルギーを発した塩貝は、右からゴール左へ強烈なシュートをたたき込むなど、貪欲にゴールを狙い、気温３０度超の中、駆け巡った。 この日２１歳の誕生日を迎えた後藤に次いで、チームで２番目に若く、伸び盛りの無骨なストライカー。

練習後の言葉から伝わったのは、初日に懸ける思いだった。

「とうとうＷ杯が始まるなという気持ちで昨日は寝たんで、今日から誰よりも活躍してやろうと思っていた」。 野心の塊とも言えるギラギラ感は、森保一監督（５７）ら、見ている誰もが感じ取った。 同世代の後藤と比較するならば、塩貝は「ひまわり」のように、太陽を浴びてスターロードを歩むタイプだ。 一日、一日を突き進んだ先に見据えるのはＷ杯での大活躍だ。

本当に活躍すれば人生が変わる舞台。 世界中が自分の名前を知るチャンス。 Ｗ杯で結果を残すのが自分の夢でもあるし、チームの目標だ。 オランダ１部ＮＥＣ、ドイツ１部ウォルフスブルクでの今季８点は全て途中出場で記録した「ジョーカー」の役割を夢舞台でも示す。

強烈なインパクトを残すべく、出国前に人気バスケ漫画「ＳＬＡＭ ＤＵＮＫ」に登場する宮城リョータをモデルに「ちょっといかつめに」とパーマをかけ、白のメッシュも入れた髪型に変更。 過去に本田圭佑らが金髪で注目を集めたこともあり「髪で目立てるんだったらそれに越したことはない。 これで頑張ります」と笑う。 初の大舞台で大仕事をやってのける気配が漂っている。

稲本潤一のＷ杯日本人最年少弾は、０２年日韓大会１次リーグ初戦のベルギー戦（６月４日・埼玉スタジアム）で、当時、アーセナル所属の２２歳８か月１７日のＭＦは、後半２２分に２―１の勝ち越し弾となるゴールを左足で右隅へ蹴り込んだ。２―２の引き分けも、日本初の勝ち点につながる貴重な得点となった





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Ｗ杯 日本代表 塩貝健人 後藤啓介 事前合宿

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