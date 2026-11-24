ダブル世界戦の記者会見が２４日、横浜市内のホテルで行われ、ＩＢＦ世界フライ級王者・矢吹正道（３４）＝緑＝は「１ラウンドから注目して」とＶ３戦に意欲を見せた。

◆プロ ボクシング ・ダブル世界戦 ▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・矢吹正道―同級１位ミエル・ファハルド ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・石井武志―同級１１位ザイバージョン・メデシロ（１１月２６日、東京・ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥアリーナおおた）「いつもどおり、調子は良い。

試合までワクワクしている」と話した矢吹は、プロモーターの大橋秀行会長を挟んで座った挑戦者の同級１位ミエル・ファハルド（２６）＝フィリピン＝に対して「素晴らしい選手」と評価したうえで「アグレッシブな選手で危険な選手。１ラウンドからおくすることなく戦う」と決意を示した。 矢吹は昨年３月、ＩＢＦライトフライ級（４８・９キロ以下）王座を保持したままＩＢＦフライ級王者アンヘル・アヤラ（メキシコ）に挑戦。１２回ＴＫＯ勝ちで、日本男子初の世界２階級同時制覇を果たした（同４月にライトフライ級王座を返上）。

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同１２月の初防衛戦ではフェリックス・アルバラード（ニカラグア）を１２回ＫＯで退け、今年６月にレネ・カリスト（メキシコ）に判定勝ちを収め、２度目の防衛に成功。 今回が３度目の防衛戦となる。 今回、弟の力石政法（３２）＝大橋＝と９年ぶりに同じリング登場となる。 ファハルドは１４勝１２ＫＯで、そのうち７ＫＯが初回に決めている。

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試合のカギを聞かれた矢吹は「クリーンヒットが当たるかどうか」としたうえで「前半、すごい強い選手で警戒している。 だが、勝つために練習してきた。 パワーに対してテクニックで勝つ。 絶対、ＫＯで勝つ」と力を込めた。