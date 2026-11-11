ＵＡＥでのロシア・ウクライナ米協議　捕虜交換など一定の進展

ロシア、ウクライナ、米国の協議で捕虜交換など一定の進展。トランプ政権の特使ジャレッド・クシュナー氏は和平への道筋を見いだせると確信

ロシア 、 ウクライナ 、米国の協議は２日間の日程を終えました。この会議で ロシア と ウクライナ の雙方が 捕虜交換 に関する一定の進展を達成しました。 トランプ 米大統領の娘婿で米特使を務めるジャレッド・クシュナー氏は「戦争終結に向けて、仲介者が雙方の利益に訴えかけていると説明。また、「妥協点を見いだせる分野もあれば、さらに議論が必要な分野もあるが、これは非常に良い一歩だったと思う」と語りました。

和平合意における双方の信頼問題

米国のトランプ政権から派遣されたジャレッド・クシュナー氏とウィットコフ中東担当特使は１２日にモスクワを訪れてプーチン氏と会談しました。この会談でクシュナー氏は「協議を欧州のパートナーにも広げる必要がある」と述べました。

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双方の姿勢が大きな役割を果たす

クシュナー氏は「現時点では、協議に関わる全ての当事者に大きく左右される。一方、ウクライナや米国の姿勢、そして欧州が正気を取り戻すかどうかに大きくかかっている」と述べました。プーチン氏はもともとこの協議に関して、米国がウクライナの支援をやめれば、ロシアはウクライナへの攻撃を止めると述べていました。

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未来の展望

会話の最後でクシュナー氏は「双方に信頼が欠如しているように感じていることは事実であるが、和平合意に向けて大きく前進したと考えている」と述べました。また、「今のところは妥協すべき分野もあれば、さらに議論が必要な分野もあるが、これは非常に良い一歩だったと思う」と述べました。アドバイザーとしてのクシュナー氏にとって、この協議はロシア・ウクライナ平和の新しい段階に突破口を拓いたのではないかと見られる