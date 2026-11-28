大同生命ＳＶリーグ・ＮＥＣレッドロケッツ川崎が２８日、大同生命保険株式会社との地域活性化イベント「スポーツの力で地域を元気に！ＮＥＣレッドロケッツ川崎観戦ツアー」（後援・公益社団法人ＳＶリーグ）を神

大同生命ＳＶリーグ・ＮＥＣレッドロケッツ川崎が２８日、大同生命保険株式会社との地域活性化イベント「 スポーツ の力で地域を元気に！ ＮＥＣレッドロケッツ川崎観戦ツアー」（後援・公益社団法人ＳＶリーグ）を神奈川・川崎市内で開催。

地域の持続的発展、企業の持続的成長を目的とした企画で、地元中小企業・個人事業所などから約１５０人が参加した。 第一部の交流会は冒頭、ＮＥＣ川崎の高瀬豪史スポーツビジネス統括部長があいさつ。 チームは１９７８年の発足から間もなく５０年の節目を迎えることに触れ「運営形態や活動地域は一部変更になったりはしていますが、変わらず思ってきたことは地域の皆さまと一緒に歩んでいくこと。 我々はスポーツ活動を通じて皆さまを元気にしたいと活動しておりますけれども、一方で地域の皆さんからたくさんの元気をいただいている。

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そこは常に心に留めながら、感謝の気持ちを色んなところで表していきたい」と地域貢献への思いを口にした。 続いて共催者あいさつを務めたのは、大同生命の南幸典・新横浜支社長と吉村真晴・神奈川トレーニングセンター長。 南支社長は、同支社としてのイベント実施が３度目であると説明し「１回目はバレーボールの良さをまずは知ってもらおうと、２回目は地域を盛り上げる目的で開催に至りました。 （３回目は）参加いただいている皆さま同士の交流をぜひ深めていただきたい。