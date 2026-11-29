ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属アーティストが出演する恒例の年末カウントダウンコンサート「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＣＯＮＣＥＲＴ ２０２６－２０２７ ＳＴＡＲＴＯ ｔｏ ＷＯＲＬＤ」（１２月３１日、Ｎｅｔｆｌｉｘ独占生配信）に１３組...

ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属アーティストが出演する恒例の年末カウントダウンコンサート「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＣＯＮＣＥＲＴ ２０２６－２０２７ ＳＴＡＲＴＯ ｔｏ ＷＯＲＬＤ」（１２月３１日、Ｎｅｔｆｌｉｘ独占生配信）に１３組６４人が出演し、ＭＣを櫻井翔が務めることが２９日、発表された。

今回のカウントダウンコンサートへの出演が発表されたのは、ＮＥＷＳ、Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ、Ｋｉｓ－Ｍｙ－Ｆｔ２、中島健人、Ａ．Ｂ．Ｃ－Ｚ、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ、ＳｉｘＴＯＮＥＳ、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ、なにわ男子、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ、Ａぇ！ｇｒｏｕｐ、ふぉ～ゆ～、ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴの１３組。 なにわ男子は同日の京セラドームでの単独公演から生中継で参戦する。

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今年ＣＤデビューのふぉ～ゆ～とＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴは、メインとして初出演。 恒例の年男ステージのほか、さまざまなコラボレーションステージを予定し、この日限りのスペシャルなステージを届ける。 そして、ＭＣを櫻井翔が務めることも解禁。