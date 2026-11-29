ＳＴＡＲＴＯカウコンに１３組６４人集結 ＭＣは櫻井翔、デビュー組としてふぉ～ゆ～とＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴも参戦決定/デイリースポーツ online
ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属アーティストが出演する恒例の年末カウントダウンコンサート「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＣＯＮＣＥＲＴ ２０２６－２０２７ ＳＴＡＲＴＯ ｔｏ ＷＯＲＬＤ」（１２月３１日、Ｎｅｔｆｌｉｘ独占生配信）に１３組...
ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属アーティストが出演する恒例の年末カウントダウンコンサート「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＣＯＮＣＥＲＴ ２０２６－２０２７ ＳＴＡＲＴＯ ｔｏ ＷＯＲＬＤ」（１２月３１日、Ｎｅｔｆｌｉｘ独占生配信）に１３組６４人が出演し、ＭＣを櫻井翔が務めることが２９日、発表された。
今回のカウントダウンコンサートへの出演が発表されたのは、ＮＥＷＳ、Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ、Ｋｉｓ－Ｍｙ－Ｆｔ２、中島健人、Ａ．Ｂ．Ｃ－Ｚ、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ、ＳｉｘＴＯＮＥＳ、Ｓｎｏｗ Ｍａｎ、なにわ男子、Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ、Ａぇ！ｇｒｏｕｐ、ふぉ～ゆ～、ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴの１３組。 なにわ男子は同日の京セラドームでの単独公演から生中継で参戦する。
今年ＣＤデビューのふぉ～ゆ～とＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴは、メインとして初出演。 恒例の年男ステージのほか、さまざまなコラボレーションステージを予定し、この日限りのスペシャルなステージを届ける。 そして、ＭＣを櫻井翔が務めることも解禁。
このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。Read the full story at Daily_Online
Get an alert when there is news on 日本 ニュースFollow 日本 ニュース