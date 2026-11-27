主要政党が２０２５年、ＳＮＳなどに投稿する動画の制作や配信に充てた費用が、総額４億円を超え、３年前の２・６倍に上っ

主要政党が２０２５年、ＳＮＳなどに投稿する動画の制作や配信に充てた費用が、総額４億円を超え、３年前の２・６倍に上ったことがわかった。 ＳＮＳの影響力が増すなか、各党は有権者の心をつかもうと、動画配信に注力している。

（福益博子、岸田藍）読売新聞は、自民党、日本維新の会、立憲民主党など８党の２１～２５年分の政治資金収支報告書で、「宣伝事業費」などから「動画制作費」、「ライブ配信費」といった動画・配信関連とわかる支出を抽出して分析した。 支出があったのは、維新、立民、国民民主党、公明党、れいわ新選組（現・いのちの党）の５党で、２１年の計約８４９０万円から、２２年には約１億５９６０万円に増加。２３年は約１億２５７０万円に減少したが、２４年は約２億１９００万円に再び増え、２５年は約４億２０５０万円に上った。 参院選があった２２年と２５年の比較では、２・６倍に増えていた。

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各党はＳＮＳや動画投稿サイト向けの動画制作などに充てたとしている。 チームみらいは２５年に約４５０万円を動画関連費用として支出していたが、同年に結党されたため、分析の対象から除外した。 党別で最多だったのは、２５年に「動画制作費」として約１億７０９０万円を支出し、２２年と比べて６・２倍になった公明だ。 同党は２５年１月、ユーチューブに新たなチャンネルを開設し、斉藤鉄夫代表（当時）が、自民との連立政権から離脱した「真相」を語るなどの動画を投稿。