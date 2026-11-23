ＳＫＥ４８が２３日、名古屋市のＮｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館フォレストホールで、１８周年記念コンサート「～これはパフェか、パーフェクトか！？～」を開催。２２日との２日間で計５０００人を動員した。 ライブは熊崎晴香の「ＳＫＥ４８の今をしっ...

ＳＫＥ４８ １８周年公演は「一体感、最高のパフェ」ＳＮＳ大バズり中の相川暖花は「超大作」のヘアアレンジで魅了ＳＫＥ４８が２３日、名古屋市のＮｉｔｅｒｒａ日本特殊陶業市民会館フォレストホールで、１８周年記念コンサート「～これはパフェか、パーフェクトか！？

～」を開催。２２日との２日間で計５０００人を動員した。 ライブは熊崎晴香の「ＳＫＥ４８の今をしっかり目に焼きつけてねー！ 」の合図で幕開け。 ヒット曲「パレオはエメラルド」や、３７枚目の最新シングル「ため息未来」など全３３曲を歌唱。

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ユニット曲やバラエティー豊富なＭＣも含め、３時間半におよぶ濃厚なライブとなった。 キャプテンの松本慈子は、公演サブタイトルの「パフェ」にちなみ、「今日は全体の一体感をたくさん感じていただけるライブ。 ＳＫＥ４８だけの最高のパフェを完成させて、未来にもつながるライブにできたら」と思いを込めた。 昨年、Ｘでの「本日の握手会、ヲタク約１名。

」投稿から大バズり中の相川暖花は、数字の「１８」に見立てたヘアアレンジで登場。

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「もうね、超大作です。 本当に（ヘアメークさんに）特別料金を渡したい。 バズりますように」と気合十分のパフォーマンスで魅了した。 終演後には囲み取材も実施。

松本は、グループの最終目標は１４年以来となる「バンテリンドーム ナゴヤ」での公演と宣言した。 それでも「いきなり大きすぎる夢を掲げると、なかなか現実味が湧かない」とし「ちょっとずつ大きな会場にみんなで立てるようにがんばっていけたら」と意気込んだ。 今年１年を振り返り、熊崎は漢字一文字で「志」と表現。

「ファンの方の力を借りて、徐々にＳＫＥ４８が話題になったことがうれしくて、それによって私たちも目指すところや気持ちが一つになった」といい、「志で…アイドルのテッペンになる…みたいな！？ 」と笑顔で話していた。