韓国の１３人組グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのＪＥＯＮＧＨＡＮ（ジョンハン＝３１）とＪＯＳＨＵＡ（ジョシュア＝３０）による新ユニット・ＪｘＪ（ジョンハン ジョシュア）が２２日、埼玉・ベルーナドームで、国内外６都市を巡る初のライブツアー「ＪＥＯ...

韓国の１３人組グループ・ＳＥＶＥＮＴＥＥＮのＪＥＯＮＧＨＡＮ（ジョンハン＝３１）とＪＯＳＨＵＡ（ジョシュア＝３０）による新ユニット・ＪｘＪ（ジョンハン ジョシュア）が２２日、埼玉・ベルーナドームで、国内外６都市を巡る初のライブツアー「ＪＥＯＮＧＨＡＮ Ｘ ＪＯＳＨＵＡ ＪＯＵＲＮＥＹ ＩＮＴＯ［ＤＲＥＡＭＩＮＧ］－ＪＡＰＡＮ」の日本公演を開催。２１日との２日間にわたる公演で計６万２０００人を動員した。

悲鳴にも似た歓声を受けて登場した２人。１曲目「Ｏｕｔｓｉｄｅ」からフルスロットルだ。 兵役に就いていたため、３年ぶりの来日となったＪＥＯＮＧＨＡＮが「久しぶり！ 」と呼びかけると、場内のＣＡＲＡＴ（カラット・ファンの総称）から大声援が。 続けてＪＯＳＨＵＡの「みなさん盛り上がれますよね！？

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」の声で、さらにヒートアップとなった。 ライブでは、１ｓｔ Ｍｉｎｉ Ａｌｂｕｍ「ＤＲＥＡＭＳＣＡＰＥ」の収録曲だけでなく、「見せたいものがたくさんある公演」をテーマに多彩な内容が展開。 ゲームコーナーやダンスチャレンジコーナー、ＪＥＯＮＧＨＡＮとＪＯＳＨＵＡのソロパフォーマンスなどで盛り上げた。 全２２曲、約３時間のライブは。

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ラストでＳＥＶＥＮＴＥＥＮの「Ｆａｌｌｉｎｇ Ｆｏｒ Ｕ」で場内が一体に－。 ＪＯＳＨＵＡは「２人で、こんなに大きな会場でできているのが不思議。 本当にありがとうございます」と感謝。 来年１月の日本公演もサプライズ発表され、熱気は衰えないままにライブが幕を閉じた。