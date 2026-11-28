格付け会社のＳ＆Ｐグローバルは２７日、経済成長の鈍化や利払い費の増加による財政赤字削減の困難さ、および政治的分断による改革の遅れを理由に、フランスの国格付け見通しを安定的からネガティブに引き下げた。これを受け、財務相は財政健全化へのコミットメントを再確認したが、ＩＮＳＥＥが発表する成長率の下方修正により、技術的な不況状態が続く中での目標達成は困難となっている。

- 格付け 会社 Ｓ＆Ｐグローバル は２７日、 フランス の 格付け 見通しを「安定的」から「ネガティブ」に引き下げた。 経済成長 の鈍化と利払い費の増加により 財政赤字 の削減が困難になっており、財政圧力が高まっていることを理由に挙げた。

Ｓ＆Ｐは声明で「２７年の大統領選後も含め、政治的分断が続くことで、赤字削減策や成長促進に向けた改革の実施が引き続き制約される可能性がある」と指摘した。 大統領選を５カ月後に控え、少数与党政権は深く分断した議会で２７年予算案の成立を目指している。 同案は財政赤字の国内総生産（ＧＤＰ）比を２６年の５．４％から２７年には５．０％に引き下げることを目標としている。 レスキュール財務相は「（Ｓ＆Ｐの）今回の評価は、赤字を５％以下に引き下げて財政を立て直す責任ある予算を、遅滞なく成立させることが急務であることを浮き彫りにしている」と表明。

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「政府は引き続き財政健全化の道を進むことに全力で取り組む」とした。 フランス国立統計経済研究所（ＩＮＳＥＥ）が２７日発表した第３・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）確報値は前期比０．２％減で速報値の０．１％減から下方修正された。 第２・四半期もわずかながら縮小に修正され、テクニカルリセッションと呼ばれる２四半期連続のマイナス成長となった。 財政赤字削減の難しさが浮き彫りとなり、政府が掲げる２６年の成長率目標０．５％の達成はほぼ不可能となった。