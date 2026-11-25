Ahmad Ghaddar Maha El Dahan Tuvan Gumrukcu [２５日 ロイター] - 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）のアルガイス事務局長は２５日に投稿したブログ記事で、トルコで開

Ahmad Ghaddar Maha El Dahan Tuvan Gumrukcu - 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）のアルガイス事務局長は２５日に投稿したブログ記事で、トルコで開かれていた第３１回国連気候変動枠組み条約締約国会議（ＣＯＰ３１）が決裂したことについて、産油国とガス生産国は「誠意を持って」行動したとして責任を問われるべきではないと訴えた。

その上で、決裂した責任についてＥＵを非難した。 ＣＯＰ３１は会期を２日延長したものの合意文書を採択できず、２２日閉幕した。 サウジアラビアやロシアなどの産油国は化石燃料からの脱却に関する文言に反対し、気候変動の主な原因とされる二酸化炭素（ＣＯ２）の回収・有効利用・貯留（ＣＣＵＳ）に言及することを支持した。 欧州連合（ＥＵ）などの国々は、共同議長国のトルコとオーストラリアが提示した合意案を「化石燃料からの脱却に言及していない」として拒否した。

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アルガイス氏はＥＵが化石燃料からの脱却を呼び掛ける一方で、エネルギー規制を一部緩和しているのは偽善だと非難した。 一例としてＥＵが、石油・ガス輸入業者に対するメタン排出量算定要件を２０２９年まで延期した決定を挙げた。