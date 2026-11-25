［ニューヨーク ２５日 ロイター］ - 終盤のニューヨーク外為市場では、安全資産とされるスイスフランと日本円が上昇する一方、ドルが下落した。株式市場では人工知能（ＡＩ）関連銘柄が急落し、波乱の一日とな

［ニューヨーク ２５日 ロイター］ - 終盤のニューヨーク外為市場では、安全資産とされるスイスフランと日本円が上昇する一方、ドルが下落した。 株式市場では人工知能（ＡＩ）関連銘柄が急落し、波乱の一日となったが、株価はその後、序盤の下げ幅の大半を取り戻した。

ＡＩ関連株への売りが再燃する中、ハイテク株比率の高いナスダック総合指数は、一時４％近く下落した後、下げ幅を約０．６％まで縮小した。 こうした中、ドルは取引序盤にリスク回避の動きで買われたものの、取引終盤にかけて下落した。 ドルは株価急落時に安全資産として機能してきたが、ＡＩ関連銘柄に関連した資本流入や成長期待にも左右される。 この日発表の経済指標では、１０月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前年比３．８％上昇し、９月の３．６％上昇から伸びが加速した。

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変動の大きい食品・エネルギーを除くコアＰＣＥ価格指数は前年比３．３％上昇し、２０２３年１１月以来の大幅な伸びとなった。 これを受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が２７年初めまで利上げを続けるとの観測が強まった。 一方、トランプ政権が提案した、日本、中国、欧州連合（ＥＵ）を含む１４の貿易相手国・地域への新たな関税措置に対する市場の反応は限定的だった。 前出のイン氏は、関税は想定済みで市場への影響はなかったと指摘。

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「これは『解放の日』の第２弾ではない」と述べた。 円は対ドルで０．０６％高の１ドル＝１５９．１３円。 ドルは対スイスフランでは０．６３％安の０．８３フランとなった。