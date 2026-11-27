［ニューヨーク ２７日 ロイター］ - ニューヨーク外為市場では、リスク心理の改善を背景に、豪ドルなどリスク選好局面で買われやすい通貨が上昇した。リスク選好の急速な回復で米国債利回りが上昇したことを受

［ニューヨーク ２７日 ロイター］ - ニューヨーク外為市場では、リスク心理の改善を背景に、豪ドルなどリスク選好局面で買われやすい通貨が上昇した。 リスク選好の急速な回復で米国債利回りが上昇したことを受け、円は対ドルでやや下落し１５９円台半ばで推移。

当局による為替介入が引き続き意識されている。 感謝祭の祝日明けのこの日の米国株式市場では、主要３指数が上昇して取引を終了。 大きく売られていたＡＩ（人工知能）関連銘柄に買いが入ったほか、中国当局による株式市場支援策も市場心理の改善につながった。 ブラウン・ブラザーズ・ハリマンの市場戦略責任者エリアス・ハダド氏は「ハイテク株の押し目買いによる反発で、市場全体のリスク選好が改善した」としている。

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米ドルは、不安定な値動きが続く株式市場を背景とした安全資産需要の恩恵を受けてきた一方、ＡＩ関連銘柄への投資資金の流れにも左右されやすく、市場の動きを読み解くのが難しくなっている。 ＨＳＢＣのデジタル資産調査責任者兼シニア為替ストラテジスト、ダラー・マーハー氏は「外国為替市場ではこれまでエネルギー市場が注視されがちだったが、当面は株式市場が焦点になっている」と指摘。