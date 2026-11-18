ＮＨＫは業務に伴う飲酒を伴う会食について午後10時頃までの制限など新基準を策定した。過去の性犯罪問題や不正受給事件を受け、組織統治の課題を認め再発防止に乗り出す。

日本放送協会（ ＮＨＫ ）は18日、放送業務に関わる飲酒を伴う会食について、午後10時頃まで、または3時間以内にとどめることなどを目安とした通達を出したと公表した。

この方針により、ＮＨＫ内の会食は1次会までとすることも目安とされ、職員やスタッフに対して節度ある飲酒が強く求められている。

Also read 80歳・イエローキャブ元社長、人生初ロケ「千鳥君の番組でなきゃ受けなかった」｜秋田魁新報電子版

今回の基準設定は、ＮＨＫで過去に相次いだ飲酒を巡る重大な規律違反問題への対応として位置づけられている。

過去の飲酒関連不祥事と現状

ＮＨＫでは飲酒を巡る深刻な問題が過去に複数発生しており、組織風土の是正が急務となっている。

今年8月には、酒に酔った番組出演者からの性被害に遭った職員が心的外傷後ストレス障害を発症したことが公表された。

Advertisement

さらに9月には、飲酒後に相手の同意なく性的な身体接触をした記者に対して、懲戒免職という厳正な処分が科されている。

これらの一連の出来事は、社内における飲酒行為の管理強化と、被害者支援体制の構築を両立させる必要性を浮き彫りにした。

訪問営業委託先の問題と対応

一方で、ＮＨＫは新規の受信契約などを結ぶために行う「訪問営業」を巡る問題についても説明を行った。

訪問営業の外部委託は9月に再開されたが、委託先の一つである外部法人のグループ会社2社が昨年、対面による訪問活動を通じて東京都の太陽光発電に関する助成金を不正受給していたことが、契約後に発覚した。

ＮＨＫはこの委託先を、顧客と対面する業務から直ちに外す措置を取った。

ＮＨＫの判断として、親会社については改善が見られ、グループ会社は委託先とはあくまで別法人であるため、委託先選定の審査基準に照らして問題ないと判断された。

情報共有の欠如と会長のおわび

しかし、選定の詳細は会長ら執行部には情報共有されておらず、契約後に一部職員から疑問の声が上がった。

Advertisement

執行部で検討した結果、対面業務から外す決定に至った経緯が明らかになった。

井上会長は「過去のいきさつを踏まえれば、視聴者から不安や疑問が持たれることがないよう、配慮して進める必要があった」と述べた。

さらに、「直接お客様と向かい合う業務なので、より慎重に、いろんな側面から選定すべきだった」と反省の意を示している。

ガバナンス課題と今後の体制強化

8月に公表された職員の性被害の問題も、当初は執行部に情報共有されていなかったことが判明した。

井上会長は「ガバナンス（組織統治）に課題があった」と認め、役員レベルまで情報を上げて検討しなかったことについても、慎重さ、丁寧さが欠けていたと語った。

これらの一連の対応は、ＮＨＫが透明性の高い組織運営へ転換を図る重要な転換点となる。

今後は、選定基準の厳格化と、情報共有プロセスの徹底により、再発防止に万全を期す方針である。