２８日夜のＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」では、冒頭、長崎港に停泊している巨大船舶の映像が流れ、安住紳一郎アナウンサーが「これは実業家前澤友作さん所有のヨットなんですが…」と紹介した。 ６年の建造期間を経て今年５月に完成。動画サイ...

Ｎキャス 安住アナ「悪趣味ですが」前澤氏の巨大７００億円ヨット→長崎港お天気カメラで生中継ｗ 三谷氏「宇宙戦艦！？ 」 えげつないデカさ「悪趣味すぎワロたｗ」「船すげえな」２８日夜のＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」では、冒頭、長崎港に停泊している巨大船舶の映像が流れ、安住紳一郎アナウンサーが「これは実業家前澤友作さん所有のヨットなんですが…」と紹介した。

安住アナが「お値段いくらだと思いますか？７００億円」「ゲスト１８人、乗組員３６人で５４人乗り。 中はプールサウナはもちろんヘリコプターが発着できる、潜水艇なんかも備えられている」と紹介した。 三谷氏が「呼びかけてもいいんですか？ 」と聞き、安住アナが「あれ前澤さんじゃないですか？

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」と映像を覗き込み、三谷氏が「テレビ見てるかも」と手を振って笑わせた。 ネットでも話題となり「７００億円のヨット！？ 乗ってみたい」「前澤さんの船すげぇな！ 」「海自の護衛艦よりデカいって…」「悪趣味すぎワロたｗ」「悪趣味ですがと前置きして前澤さんのヨットを映してて笑った」「前澤社長のヨット映してる台本のないニュースがやたら面白い」「前澤さんのスーパーヨットかっこえー！ 」と反応する投稿が集まった。