[ジャカルタ ２３日 ロイター] - インドネシア中央銀行は２３日、指数算出会社ＭＳＣＩのヘンリー・フェルナンデス最高経営責任者（ＣＥＯ）とプラボウォ大統領の協議を受け、株式市場改善への期待が高まり通

- インドネシア中央銀行は２３日、指数算出会社ＭＳＣＩのヘンリー・フェルナンデス最高経営責任者（ＣＥＯ）とプラボウォ大統領の協議を受け、株式市場改善への期待が高まり通貨ルピアを支援したとの見方を示した。

ブルームバーグ・ニュースはこれに先立ち、協議内容を知る関係者の話として、フェルナンデス氏が１１月１０日のプラボウォ氏との電話会議で、インドネシア株式市場の分類を２段階引き下げる措置に代わる案を検討する意向を伝えたと報じた。 ＬＳＥＧのデータによると、ルピアは２３日に１ドル＝１万８２９０ルピアと過去最安値を付けた後、０７３３ＧＭＴ（日本時間午後４時３３分）までに一時１万８１８０ルピアまで上昇した。 報道によると、フェルナンデス氏とプラボウォ氏は１時間以上にわたり電話で協議。

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ヘッジファンドのブリッジウォーター・アソシエーツ創業者で富豪のレイ・ダリオ氏が仲介した。 同氏はインドネシア政府の非公式顧問を務めてきた。 ＭＳＣＩは、２０２７年にインドネシア株を指数から除外し、市場分類を「新興国市場」から「フロンティア市場」を飛び越えて２段階下の「スタンドアローン市場」に引き下げる可能性があると警告しており、同国市場を精査している。 フェルナンデス氏は電話会議で、ＭＳＣＩは必ずしもインドネシアの市場分類を引き下げる意向ではなく、基準を満たすために必要な措置について当局への助言を続けると述べたという。