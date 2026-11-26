韓国の女性６人組グループ・ＬＩＧＨＴＳＵＭ（ライトサム）が大胆な路線変更で、再起を図っている。２０２１年６月のデビューから５周年を迎えたが、順風満帆とは言えないアイドル人生を歩んできた。２年間カムバックなしという空白期間を経て、Ｋ－ＰＯＰア...

韓国の女性６人組グループ・ＬＩＧＨＴＳＵＭ（ライトサム）が大胆な路線変更で、再起を図っている。２０２１年６月のデビューから５周年を迎えたが、順風満帆とは言えないアイドル人生を歩んできた。２年間カムバックなしという空白期間を経て、Ｋ－ＰＯＰアイドルから「日本式アイドル」に転身。９月リリースの最新ミニアルバム「Ｒｅ：ｉｄｏｌ」で日本メジャーデビューし、再出発した。

タイトル曲「どうして」は、歌唱法から振り付けまで「かわいい」を前面に押し出したコンセプトだ。 メイクや衣装も日本に寄せ、イメージを一新。 Ｋ－ＰＯＰでは着ることがなかった、キラキラでフリフリな衣装姿のヒナ（２３）は「最初の頃は日本式アイドルを私たちできるかなと不安だったけど、この衣装も上手く消化して、自分のものにできていると思います」と笑顔を見せた。 日本式アイドルとして再デビューをすると聞かされた時、メンバー全員が戸惑った。

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ヒナは「Ｋ－ＰＯＰアイドルになりたくて、日本から韓国に渡って練習生をしたのに『日本式か』という思いがありました」と複雑な胸中を明かし、ジュヒョン（２２）は「最初は『再デビュー』という言葉を怖く感じてしまったけど、結局これもチャンスだと思って、前向きに取り組みました」と当時を振り返る。 日本アイドル文化への理解を深め、タイトル曲のミュージックビデオは公開１カ月で５２４万回を突破。 大きな反響を得て「努力が報われたんだなという気持ちになりました」と感激する。 新たなスタートラインに立ち、ヒナは「ミュージックステーションに出たい。