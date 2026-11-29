ＬＤＨ所属のＥＸＩＬＥ、三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳら２４組１４３人が集結する大型ライブ「ＬＤＨ ＬＩＶＥ－ＥＸＰＯ」が２９日、東京・国立競技場で行われた。ＥＸＰＯは２０２４年に大阪・ヤンマースタジアム長居で初開催され、２回目にし...

ＬＤＨ所属のＥＸＩＬＥ、三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳら２４組１４３人が集結する大型ライブ「ＬＤＨ ＬＩＶＥ－ＥＸＰＯ」が２９日、東京・国立競技場で行われた。 ＥＸＰＯは２０２４年に大阪・ヤンマースタジアム長居で初開催され、２回目にして関東初上陸。６年に１度の祭典「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」の集大成として、ＬＤＨ単独で国立に初見参した。２８日と２日間で１２万人を動員し、事務所の総力を結集したステージを繰り広げた。

前回以上の盛り上がりを作るべく、各グループから１人ずつ参加するオフィサー会議で構想を練った渾身のステージ。 前回不参加だったＥＸＩＬＥのオリジナルメンバーであるＡＴＳＵＳＨＩ、ÜＳＡ、ＭＡＴＳＵ、ＭＡＫＩＤＡＩのほか、ガールズグループも初参戦し、前回の１２組から出演組数も倍増。 Ｄｒｅａｍ ＡｍｉらとガールズによるＥ－ｇｉｒｌｓの代表曲「Ｆｏｌｌｏｗ Ｍｅ」でのステージなど、事務所一体となってコラボ祭りを繰り広げた。 会場周辺の青山エリアは、ＬＤＨの“出発点”だ。

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前身の「エグザイルエンタテイメント有限会社」は中目黒ではなく、青山に会社があった。 ＡＴＳＵＳＨＩはＭＣで「ＥＸＩＬＥは２５年前に結成され、後にすぐ側の青山一丁目の交差点の近くで小さな事務所を借りました。２５年後、こんなステージに仲間たちと立てるとは思っていなかった」と軌跡を振り返った。 ＥＸＩＬＥから始まったＬＤＨは、いつの間にか大所帯に成長。