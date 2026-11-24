ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴが２４日、都内で行われた「ＭＯＮＯＰＯＬＹ ＧＯ！ 新ＣＭ発表会」に出席した。１２月９日にＣＤデビューすることが決定した後では初のＣＭで、ＣＭの発表会見自体も初めてだという。出席した４人は、資産を増やしていくことなどを追...

ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴが２４日、都内で行われた「ＭＯＮＯＰＯＬＹ ＧＯ！ 新ＣＭ発表会」に出席した。１２月９日にＣＤデビューすることが決定した後では初のＣＭで、ＣＭの発表会見自体も初めてだという。

出席した４人は、資産を増やしていくことなどを追求するゲーム内容にちなみ、デビュー後に描く大きな夢を語った。 カラフルなＣＭ衣装に身を包んで登場すると、井上瑞稀（２６）は「５人で（ＣＭに）出させていただけることをうれしく思います」と感謝。

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「ファンの皆さんといろんなステジを踏んでいって旅をできたらなと思います」と「ＭＯＮＯＰＯＬＹ ＧＯ！ 」に絡めてあいさつした。 発表会では、巨大なサイコロを使ってのトークを展開。 テーマはお金など同ゲームに関連するもので、自分へのご褒美として買いたい物というお題では、まず中村嶺亜（２９）が「恐竜が好きなので、ティラノサウルスの全身骨格を買いたい」と意外な夢を明かした。

猪狩蒼弥（２４）は「街を丸ごと買い上げたい。２３区で」と野望を掲げた。 メンバーはジュニアとしての長いキャリアを持ち、俳優、歌、ダンス、バラエティーと幅広く活躍。２５年２月の結成以来、アリーナツアーも完走するなど着実に人気を確立し、念願のデビューを迎える。１２月４日から公開される新ＣＭには、デビュー曲「ＫＥＹ ＴＥＲＵＹＡ２ ～キテルヤツ～」が起用される。 デビューを目前にし、岩﨑大昇（２４）は「ドキドキもあるけど、ワクワクが一番大きい。

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一番短い僕ですら１０年の歴を積んでいて、瑞稀とか嶺亜は１７年、ガリさん（猪狩）は１３年やってきて、このスタートラインに立ちたくてずっとやってきた」と力説。 この日は膝の負傷ため欠席した佐々木大光（２４）の名も挙げ「療養中の大光も含めて、『やってやるぞ！ 』という気持ちでいっぱいです」と意気込んだ。 猪狩も今後の目標について「先日、ＳｉｘＴＯＮＥＳさんのスタジアム（ライブ）を見に行かせていただいて、しびれました。６人でスタジアムに立つってすごくて、ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴも５人で日産スタジアムを踏みたい。

年内」と宣言。 メンバーから「（年内は）もう１カ月しかないよ」とツッコまれ、改めて猪狩が「いつかは必ずスタジアム、あの日産スタジアムに立ちたい」と力を込めた。