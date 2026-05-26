ＪＲＡ初のクラシック制覇 今村騎手 感激の表情

ＪＲＡ初のクラシック制覇を果たした今村騎手は、感激の表情で話す。東京２４００メートルの参考にしたのが先輩たちのジョッキーカメラで、自身のジョッキーカメラはすでに２４５万回を超える再生回数となっている。反響は大きく、祝福のラインも３５０通ほどあった。厩舎ではピエちゃんと、担当の佐々木助手と再び喜びを分かち合った。

厩舎で取材に応じた 今村騎手 は「朝、厩舎に来て、ムードが良かったです。 勝った時しかハッピーになれませんが、最後は笑顔で終わりたいと思っていました。 自分の厩舎で勝てましたし、ここ（寺島厩舎）で育ててもらって良かったです。

最高の結果だったと思います」と満面の笑みをみせた。 東京２４００メートルの参考にしたのが、先輩たちのジョッキーカメラだった。 レース後に更新された自身のジョッキーカメラは、すでに２４５万回を超える再生回数となっている。

「乗っている人しか味わえない感覚ですね。 ありがとう、というひとりひとりの声も聞こえました」と思い出していた。 また、「かっこよくキャンターで帰ろうと思ったんですけど、馬が外ラチに行きそうだったので、落ち着かせることにしました。 時間がかかってしまって申し訳ないです」と“ピエちゃん”の困惑ぶりも明かした。

ＪＲＡ女性騎手として、史上初のクラシック制覇の偉業を成し遂げた。 反響は大きく、昨日２５日の夜もメディアに出演。 祝福のラインも３５０通ほどあった。

「うれしいですね。 同級生は今年の新卒なので、励みになったみたいです」とよろこびをかみしめていた。 厩舎ではピエちゃんと、担当の佐々木助手と再び喜びを分かち合った。

「チームで勝った勝利と思います。 感慨深いですし、うれしかった」。 あこがれのＧ１ジョッキーになったが、もちろんこれで終わりではない。

「地に足をつけて、今まで通りやることは変わりないです。 こつこつと、そして楽しく乗りたいと思います」と気を引き締めた。 オークス馬となった相棒は明日、放牧に出される。 今後も、この人馬から目が離せない





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ＪＲＡ クラシック制覇 今村騎手 ジョッキーカメラ 反響 祝福

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