Ｇ大阪は新加入のスペイン人ＭＦファンペの移籍後初ゴールと、ＦＷデニス・ヒュメットの決勝弾で川崎に２―１で逆転勝利を果たした。１０月２１日の福岡戦以来５試合ぶりとなる白星を挙げ、Ｊ２降格圏を脱出して１

Ｇ大阪は新加入のスペイン人ＭＦファンペの移籍後初ゴールと、ＦＷデニス・ヒュメットの決勝弾で川崎に２―１で逆転勝利を果たした。１０月２１日の福岡戦以来５試合ぶりとなる白星を挙げ、Ｊ２降格圏を脱出して１７位に浮上した。

前半４４分にＤＦ中谷進之介のオウンゴールで先制を許したものの、後半１０分にＪ１初先発となったファンペが、ＤＦ中野伸哉のＦＫを頭で合わせて同点に追いついた。 このＪ１初ゴールで勝利に貢献したファンペは「ひと言で言うと幸せです」と笑みをこぼした。 ゴール後に見せた腕を大きく振ったパフォーマンスについては、息子との約束だったと明かし、「息子がすごく恐竜が好きで、得点を決めたら恐竜のパフォーマンスをすると約束していたんです。 スペイン以外でプレーするのは初めてで、その中で家族３人で挑戦しています。

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一緒に戦っている、ということを示したかった」とうなずいた。 チームは前半、川崎にペースを握られたものの、後半に修正。