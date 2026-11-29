ジュビロ磐田が１―０で栃木Ｃを下し、リーグ後半戦の初戦を白星で飾った。後半２３分にＦＷマテウスペイショットがＣＫに頭を合わせて先制点。試合終了間際にはセットプレーで攻め込まれたが、全員でリードを守り

ジュビロ磐田が１―０で栃木Ｃを下し、リーグ後半戦の初戦を白星で飾った。 後半２３分にＦＷマテウスペイショットがＣＫに頭を合わせて先制点。 試合終了間際にはセットプレーで攻め込まれたが、全員でリードを守り抜いた。

前節（２５日）はアウェーで山形に０―１。９戦負けなし（５勝４分け）で乗っていた上昇気流を止められただけに、「連敗はできない」とイレブンは気合が入っていた。 ペイショットとジョアンヴィクトルの２トップが前線から激しくボールを追い、プレッシャーをかけ続ける。 ミスを誘ってボールを奪いシュートにつなげた。 それでも執念でこじ開けた。

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後半２３分、ＤＦ松原后のＣＫを、ファーサイドで待ち受けたペイショットがねじ込んだ。 身長１９０センチのストライカーは「強いシュートを枠内に飛ばそうと意識した。 決めてやろう、という気持ちだった」。 秋葉忠宏監督も「難しい試合でしたが、セットプレーで勝つ道を見い出した。