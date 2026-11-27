Ｊ２ジュビロ磐田は２７日、次節（２９日）のホーム・栃木Ｃ戦に向けて、静岡・磐田市内での練習を公開した。２５日の山形戦を０―１で落とし、連勝は２でストップ。敗戦は１０月４日の仙台戦以来で、９戦負けなし

Ｊ２ジュビロ磐田は２７日、次節（２９日）のホーム・栃木Ｃ戦に向けて、静岡・磐田市内での練習を公開した。２５日の山形戦を０―１で落とし、連勝は２でストップ。 敗戦は１０月４日の仙台戦以来で、９戦負けなし（５勝４分け）の上昇気流も止められたが、主将のＭＦ藤原健介は「だれも下を向いていない。

切り替えはできている」と必勝を期した。 システムは４バックから「これが最適解」と秋葉忠宏監督が言う３バックに移行。 藤原も従来のボランチから、１列前のインサイドハーフにポジションが変わり、「攻撃に絡める楽しさがある」と前向きに受け止めている。

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「もっと攻撃に中心になっていかないと」という思いもあり、ミドルシュートを積極的に打つ場面も増えそうだ。 前節でリーグ戦は１９試合を消化し、これから後半戦に入る。 磐田は８勝５分け６敗で９位。 首位の新潟とは勝ち点９差だ。