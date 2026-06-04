Ｊ１浦和、ＦＷオナイウ阿道に処分 中指立てる行為

Ｊ１浦和は４日、浦和サポーターに向けて中指を立てる侮辱的行為を行ったＦＷオナイウ阿道に対しての処分を発表した。オナイウは岡山との百年構想リーグプレーオフラウンド第２戦（６日）を出場自粛し、制裁金と厳重注意が科される。

Ｊ１浦和 は４日、浦和サポーターに向けて中指を立てる 侮辱的行為 を行った ＦＷオナイウ阿道 に対しての処分を発表した。 オナイウは岡山との百年構想リーグプレーオフラウンド第２戦（６日）を出場自粛し、制裁金と厳重注意が科される。

オナイウはクラブを通じてコメントを発表し、「私の行為は、いかなる理由があったとしても許されるものではありません。 クラブからの処分を真摯に受け止めるとともに、自身の行動をあらためて見つめ直し、今後はより責任ある行動を心掛け、チームのために全力を尽くしてまいります」などと謝罪した。 ５月３１日に行われた敵地でのプレーオフラウンド第１戦終了後、選手たちが浦和サポーターの待つスタンドへ挨拶に赴いた際のやり取りの中で同事案が発生。

直後にクラブスタッフが現地で事実確認を行ったところ、オナイウ本人および複数のサポーターから証言が得られたため、侮辱的行為があったと認定した。 クラブは４日に「いかなる状況であっても浦和レッズの理念に反し、スポーツマンシップに反する行為」として謝罪し、オナイウへの処分を公表していた。

「このたびは、私の不適切な行為により、ファン・サポーターのみなさまをはじめ、パートナーのみなさま、ホームタウンのみなさま、浦和レッズに関わるすべての関係者のみなさまに、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます





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Ｊ１浦和 ＦＷオナイウ阿道 中指 侮辱的行為 処分

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