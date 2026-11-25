関東大学サッカーリーグに所属する中大は２４日、都内のキャンパスでＪリーグ加入内定者による進路報告会見を行い、福岡内定のＦＷ北浜琉星、柏内定のＤＦ常藤奏が出席した。Ｊ１の１５クラブが大争奪戦を繰り広げ

関東大学 サッカー リーグに所属する中大は２４日、都内のキャンパスでＪリーグ加入内定者による進路報告会見を行い、福岡内定のＦＷ北浜琉星、柏内定のＤＦ常藤奏が出席した。 Ｊ１の１５クラブが大争奪戦を繰り広げ、スペイン１部マジョルカなどの海外クラブからも関心を寄せられた常藤は「自分が目標とされる選手に今後なっていきたい。

目標は２０３０年のＷ杯に出ること。 その目標を実現するためにも、まずは２月のＪリーグ後期開幕戦から出られるように頑張りたい」と壇上で意気込みを語った。 大学から本格的に右サイドバック（ＳＢ）に転向した常藤は、１８３センチのサイズを持ちながら、フィジカル、スピード、技術を併せ持つ、攻守に優れた大型ＳＢという唯一無二の選手に成長。１年時から試合に出続け、４年では主将に就任した。 大阪・興国高在籍時に当時の内野智章監督が第７主将まで採用していたことから、常藤は幹部の体制を変え、下級生もグループに入れた。

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「毎年４年生だけでやっていたが、４年生だけでやっていると限界が来ると思った。４年生が卒業したら、次の３年生はまた一から作り直さなきゃいけないサイクルになってしまう。 自分の代からは主将２人（もう１人の主将はＭＦ佐藤陽輝）にして、副主将に４年生２人と、もう２人を３年生と２年生に置くようにした」 下級生にも役職を与えることで、来年以降の継承もスムーズにした。 今年のスローガンは「創闘」。

創造性を持ちながら、土台を作るという意味でつけ「２年、３年にリーダーを置くことで、リーダーじゃなくても周りが俺たちもやらないと、と連鎖と責任感がより生まれた」と振り返る。 高校時は校長からの指名で生徒会長を務めるなど、快活な性格で人を束ねる力を持っており、宮沢正史監督も「チームを明るく引っ張ってくれた」と語る。 新たな体制を築き１年を過ごしたが、幹部の体制を伝統として残すつもりはなく「後輩の代は後輩の代でチャレンジすればいい。 自分たちの代が正解なわけではないので、後輩たちには自分らしくやってほしい」とエールを送った。

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同世代の大学サッカーの選手の多くが加入内定先で出場機会を得ており、自身が加入する柏でも東京国際大在学中のＵ―２１（２１歳以下）代表ＦＷ古谷柊介が敵地鹿島戦で先発デビュー。

「うらやましい気持ちも、俺の方がやれるという気持ちもあった」と語るが、大学４年間をやり切る意思を貫いた。 「うらやましい気持ちは正直ある。 ただ、中村憲剛さん（現川崎ヘッドコーチ）が自分の進路相談の時に４年間やりきること、中途半端な気持ちでＪに行くよりやりきってＪに行くことがすごく大事だということ、主将として最後の１シーズンをやりきるのはすごい難しく成長できる、と言ってくれた」 明確なロードマップも持っており、２０３０年Ｗ杯出場への意欲も隠さない。

「男磨き」をテーマに活動する人気ＹｏｕＴｕｂｅｒ「ジョージ・メンズコーチ」の動画で自らを奮い立たせることもあり、「常にかっこよく、男前でありたい。 アスリートは見られる立場なので意識している」と、ピッチ外のこだわりも多くある。 独特な個性と自信を漂わせる逸材は、２８日から始まる大学最後の大会の全日本大学選手権を経て、１月から柏の活動に合流する。 （浅岡 諒祐）