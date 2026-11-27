男性７人組グループのＩＭＰ．が２７日、埼玉県越谷市のイオンレイクタウンで行われた「イオンモールクリスマスマーケット オープニングセレモニー」にクリスマスアンバサダーとして参加した。 メンバーは同所に思い入れが深いという。埼玉県出身の基俊介は...

メンバーは同所に思い入れが深いという。 埼玉県出身の基俊介は「イオンモールレイクタウンは埼玉県民にとって最大の武器」とニヤリ。 鈴木大河は「中学生の頃にレイクタウンに週３で友達と来ていた。

一緒に育ったといっても過言ではないぐらいお世話になった場所」と明かした。 クリスマストークも白熱した。 佐藤新は、子供のころに「サンタさんに電池で動く電車のおもちゃをお願いした」というが、「朝ワクワクしながらプレゼントの箱をあけたら踏切が入ってました。 本体がほしかったんだけど。

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踏切に電車が通っているのをイメージして楽しんでました」と苦笑い。 ただ、本体は諦めていなかったといい、佐藤は「お母さんの買い物の袋にこっそり電車の本体を入れて、荒技でそろえました」と笑わせた。 クリスマスパーティーでの役割分担についても想像を膨らませた。 影山拓也が「一つだけ決まっているのが椿くんがクリスマスツリー」というと、椿泰我は「動くツリーになるけどいい？