Ｇ大阪ＦＷイッサム・ジェバリがＡＣＬ２優勝を自虐的に嬉しく語る

ＡＣＬ２で優勝を果たしたＧ大阪ＦＷイッサム・ジェバリがスポーツ報知にインタビューに応じ、自身の戦う気持ちや優勝への喜びなどを語る。ジェバリは毎シーズンタイトルをかけて戦わざるを得ないことを自覚しており、自分のクオリティーが１００パーセント見せられていないことを認める。ジェバリはトップ下での起用が増えることで、パスセンスやキープ力を発揮し、ＡＣＬ２優勝の原動力となった。ジェバリは中でもイエンス監督とのコミュニケーションに感謝し、プログラミングやPlaningに対する理解がチームの勝利につながっていると自身の自信を持つ。ジェバリは４シーズン目でありながら、優勝を喜んでおり、今も調子がいい時期なのかなと感じていると語っている。だが、真のクオリティーの追求が続くという覚悟をしている。

ＡＣＬ２で優勝を果たしたＧ大阪ＦＷイッサム・ジェバリがスポーツ報知のインタビューに応じた。 ポルトガル代表ＦＷ・Ｃロナウドらを擁するアルナスルとの決勝では、トップ下の位置で抜群のキープ力を発揮し、前半３０分にＦＷヒュメットのゴールをアシスト。

ジェバリは『実際に誇らしいし、率直に嬉しいですね。 そのために戦ってきましたし、やっと道のりをしっかりと整備できて、そこに到達でき、勝利を収めることができた。 もうこれ以上のことは求められないくらい嬉しいです』とコメント。２３年にＧ大阪に加入し、当初はストライカーの位置でプレーすることが多かったが、ビッシング新監督の下でトップ下での起用が増えると、パスセンスやキープ力などを発揮し、ＡＣＬ２優勝の原動力となった。 ジェバリは『ダニ（ポヤトス前監督）の時は、９番（ストライカー）で起用されることが多かったですが、トップ下もできることは伝えていました。

どのポジションで使うかは監督次第なので、９番でもトップ下でも心境の違いはありません。 しかし実際、トップ下でしっかりと働きを見せられていることは、現監督であるイエンスに感謝したいと感じています』。 また、『実際、イエンスはコミュニケーションにたけた監督で、非常に自分もありがたく感じています。 親密にコミュニケーションを取れることによって、どのようなゲームプランで試合に臨んでいるのか、何を監督が自分やチームに求めているのかが明確になります。

明確になるほど、自分はそれに応えるためにしっかりとプランを遂行できます。 それが自分のパフォーマンスも出せるということです。 タイトル数などで言えば、例えばノルウェーのローゼンボリというチームにいた時には２冠もしていますし、スウェーデンにいた時にも調子がいい時があった。 年齢を踏まえるのであれば、今も調子がいい時期なのかなと感じます。

でも、自分の中で常に思っているのは、いまだに僕のクオリティーは１００パーセント見せられていない、ということ。 もっと見せられる余地がある。 実際に前３シーズン過ごした中で、自分の質をしっかりとピッチの上で証明できなかったもどかしさや悔しさもある。 そこはまだ、自分の中で出し切れてないなと思ってます』と語った。

ジェバリは、４シーズン目でありながら、時間が経つのが早いなという思いと、タイトルに到達できた喜びを伝えた。 ジェバリは、ガンバのようなクラブは、常にタイトルを目指して戦わないといけないと自覚している。 今回の勝利は、自分たちの気持ちに値するものだという自信を見せた。 常にタイトルをかけて戦わないといけないというのは、自分たちの宿命なのかなと考えているらしい





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