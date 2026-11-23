Michael S. Derby [ニューヨーク ２３日 ロイター] - 米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は２３日、米国のインフレ率がなお高水準にあることを踏まえると、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は金

- 米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は２３日、米国のインフレ率がなお高水準にあることを踏まえると、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は金融引き締め方向を維持する必要があるとの考えを示した。

ウィリアムズ氏はニューヨーク市のマウント・セント・ビンセント大学で行った講演で、米国のインフレ率は「なお高過ぎる」とし、「インフレ率を適時、かつ持続的に２％の目標に確実に戻すために必要な措置を講じなければならない」と指摘。

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「目標達成に向け取り組むべき課題はなお残っている」と述べた。 物価情勢については、インフレ率は年末時点で３．５％となり、来年に２％をやや上回る水準まで鈍化した後、２０２８年にＦＲＢが目標とする２％に達すると予想。 ただ、インフレリスクは引き続き上振れ方向に偏っているとの見方を示した。 高インフレの主な要因の一つとしてエネルギー価格の高止まりを挙げ、見通しにはなお不確実性があると指摘。

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同時に「関税や地政学的紛争、ＡＩ（人工知能）ブームの影響は一部品目の価格に表れているものの、これらがより広範で持続的なインフレに大きく波及していることを示す証拠はほとんどない」とも述べた。 ＦＲＢは９月のＦＯＭＣで０．２５％ポイントの利上げを決定。 利上げは２０２３年７月以来、３年２カ月ぶりだった。 中間選挙を目前にした１０月のＦＯＭＣではフェデラルファンド（ＦＦ）金利誘導目標を３．７５－４．００％に据え置くと決定したが、１２月８─９日の次回ＦＯＭＣでは０．２５％ポイントの利上げを決定するとの見方が大勢。 その後も来年にかけて追加利上げを実施するとの見方が広がっている。