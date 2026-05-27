ＦＰＴが新たなAI拡張型デリバリープラットフォーム「Flezi Foundry™」を発表

ＦＰＴは、新たなAI拡張型デリバリープラットフォーム「Flezi Foundry™」を発表しました。本プラットフォームは、ガバナンスを組み込んだ「Service-as-a-Softwareモデル」を基盤に構築されており、自律型AIエージェントと人間の専門家による監督、セキュアなインフラストラクチャ、および成果に基づくデリバリーメカニズムを統合しています。

グローバルITサービスプロバイダーであるＦＰＴは、新たな AI拡張型デリバリープラットフォーム 「 Flezi Foundry ™（ FPT Digital Foundry™）」を発表しました。

本プラットフォームは、ガバナンスを組み込んだ「Service-as-a-Softwareモデル（ソフトウェアが業務そのものを実行する新たな提供モデル）」を基盤に構築されており、自律型AIエージェントと人間の専門家による監督、セキュアなインフラストラクチャ、および成果に基づくデリバリーメカニズムを統合しています。 これにより、AIエージェントがソフトウェア開発やIT運用を担う存在となり、企業のIT活用のモダナイズを支援します。

「Flezi Foundry™」は、ソフトウェア開発およびIT運用においてAIエージェントを活用するためのエージェンティック・エンジニアリング（Agentic Engineering）の考え方に基づく、構造化されたデリバリー手法を適用しています。 この手法は、AIエージェントをデリバリーワークフローに組み込み、人間による監督、ガバナンス、透明性、パフォーマンス測定をプロセスに組み込んでいます。

人間による監督のもと、開発プロセス全体（設計、コーディング、レビュー、テスト、セキュリティ、ドキュメント作成）で各工程特化型AIエージェントを活用し、ソフトウェア開発をサポートします。 このモデルにより開発能力・品質・透明性を向上させ、最大30％の生産性向上を実現することを目指します。 IT運用業務を担う人間と同様のエージェント協働モデルを運用に実装します。

AIエージェントがアラートの優先度付け、インシデント対応、復旧、サービス改善を支援することで、企業のIT運用における対応時間の短縮、オートメーションの強化、サービスパフォーマンスの継続的向上を促進します。 本プラットフォームの利用が成熟した段階では、お問合せの一次対応の60～90%を自動化し、99.5%のSLAを達成することを想定しています。 第一に、Azure Virtual Private CloudとFPT AI Factoryを組み合わせたハイブリッド型ソブリンインフラストラクチャです。

第二に、Human-in-the-LoopおよびHuman-on-the-Loopモデルを通じて人間のスーパバイザーがAIエージェントを管理する「ハイブリッドFTEポッド」。 第三に、ストーリーポイントのベロシティに連動したキャパシティベースの価格モデルと、成果に基づくSLAレベルです。 まず、ディスカバリーワークショップにより現状を整理し、その後、パイロット段階として、AIエージェントを導入するチームと導入しないチームによるA/Bテスト、またはシャドーモードでの検証運用を実施します。 これらを経て、本格導入へと段階的に移行していきます





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