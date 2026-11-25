来年３月に行われる国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の会長選に立候補した日本サッカー協会の田嶋幸三名誉会長が２５日、都内で日本外国特派員協会の記者会見に出席した。田嶋氏は２０２６年北中米Ｗ杯で起こった、米

来年３月に行われる国際 サッカー 連盟（ＦＩＦＡ）の会長選に立候補した日本 サッカー 協会の田嶋幸三名誉会長が２５日、都内で日本外国特派員協会の記者会見に出席した。 田嶋氏は２０２６年北中米Ｗ杯で起こった、米国代表ＦＷバログンのレッドカードが猶予された一件などを通じ、インファンティノ会長の現体制に不信感を抱き、透明性を高めた組織へと再構築することの必要性を感じたことが、立候補の理由となったことなどを説明した。

ＦＩＦＡ会長選には、現職のインファンティノ会長、欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）の支持を受けるフランスサッカー連盟のディアロ会長が立候補している。 会見では、当選しても任期４年の１期のみを務める意向を示した。

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「ＦＩＦＡのガバナンスを変え、意思決定のプロセスをトランスペアレンシー（透明性）のあるものに変えていかなければいけない。１０年前にブラッターさん（前ＦＩＦＡ会長）のスキャンダル（汚職問題）があり、インファンティノさんが会長になった。 それから１０年、またＦＩＦＡのイメージがダウンすることが起こってしまっている。 ガバナンスをしっかり整え、制度としてそういうことが起こらないシステムをつくらなければ」と訴えた。

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また、北中米Ｗ杯での問題を世界中が非難しても、すでにアジアサッカー連盟など、複数の連盟がインファンティノ支持を表明している点についての意見も問われた。 田嶋氏は、現インファンティノ体制は各国協会への財政面のサポートが充実している点をその理由のひとつに挙げたが「日本サッカー協会は高潔性を求め、男子も女子も、みんなフェアに戦ってきた。 自分のチームが、レッドカードを猶予されて戦いにくるなどがあれば、許せないと思っています。

もしファイナンス（財政）の面だけでサポートしているのであれば、世界の人々がＦＩＦＡに対し、どんなイメージを持っているのか、考えてもらいたい。 私は単純に、お金だけで左右されるメンバーアソシエーションだとは思っていません。 さまざまな観点で、インファンティノさんを支持していると解釈しています」と語った。