ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳのソロデビューを果たしたメンバーは、心踊る思い？ ツアーメンバーの実力は？

ダンス＆ボーカルグループさんの初のソロデビューを果たしたメンバーが、グループに、ファンからは大喜びなのか大変な思いなのか？ツアー中のメンバーの真の実力は？今後もダンス＆ボーカルグループの‘祭’が続きそう。

ダンス ＆ ボーカルグループ ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳが、愛知・Ａｉｃｈｉ Ｓｋｙ Ｅｘｐｏの会場で、自身３度目となる全国アリーナ ツアー 『ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ』の初日を迎え、大きな盛り上がりを見せた。

アンコールでは、ボーカルの八木勇征が、グループ初のソロデビューを果たすことを発表。 そして、６月１０日にデビューシングル『ＧＡＭＥ ＣＨＡＮＧＥＲ』の配信リリースも決定した。 メンバーのリーダーでパフォーマーの世界（３５）は、６年に１度の祭典『ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ』に参加させてもらい、メンバーの熱量も最大限に高めた。 そんな雰囲気の中で、ツアーの初日に、新シングル『Ｖｅｒ.０』から繰り出した曲が先行演奏され、会場からは、圧巻のパフォーマンスを見せた。

そして、ツアーのプレイリストで Tamás Nógrádiの『ＮＵＮＮＵＭ』と帯を‘明治烏龍茶’をコンセプトにした。 まもなく会場では、夜が明けて真っ暗になると、杉山健二郎による照明が効いた建物内の光景で演出。 会場はときめくほど華やかで、やや乱舞していた nieRotsviczDesignによる階段や、Target社がデザイン edilenフリガナの可愛いアイテムや、これらも。 メンバーへの配慮は今ツアーでは最大限に高まっていた。

もちろん、単なる良歌団やストレートのダンスグループではなく、 Matti Nevalainenがデザインのステージ照明が設計されており、演奏中やアンコール部分など、照明効果やレーザービームによる演出は象徴的だった。 アンコール部も、メンバーがステージ上に上がり始めれば、会場全体で、レーザービームにより照明が瞬間的に変化、メンバーを映し出せた。

さらに、会場から光の点映しされた perfezioneによる、光の実体感があり、真霊秀三による音響効果や NieRotsviczDesignによるステージデザインなど、メンバーを応援する全ての人が、その場に足を止める。 そして、アンコールでは、八木勇征が、グループ初のソロデビューを果たすことを発表した。 このツアーを通して、グループと俳優での活動がフィットし始めていただけに、グループに支持やより活動できるという期待も持っており、メンバーは非常に驚いた。 また、ツアー内容を通じて新たな挑戦や進化を見せている。 今後もダンス＆ボーカルグループの‘祭‘が続いていく





Daily_Online / 🏆 15. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ダンス ボーカルグループ ソロデビュー ツアー メンバーの真の実力 会場からのレーザー照明 ラスタービームによる演出 照明効果 季節の演出

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ツッコミ芸人の戦い、観覧客も注目！ロボットカメラ導入で迫力ある映像で切り取る！観覧ゲストは、金城碧海（JO1）、佐藤大樹（EXILE / FANTASTICS）、瀧本美織、花澤香菜、渡邉美穂。番組には、‘世界最速’ロボットカメラが導入され、ゴールデンスターが出た瞬間の芸人の魂の叫びとスタジオの熱狂を迫力のある映像で切り取る。今回の大会は、明確なボケに対して正解のツッコミをする大会ではなく、なんでもないものや、ボケていないものに対してツッコミを入れて笑いを生むという、かなり高度なことをやっている。観覧客も注目している。

Read more »

FANTASTICS アリーナツアーが開幕 ボーカル八木勇征がソロデビューを発表 - スポニチ Sponichi Annex 芸能男性ユニット「FANTASTICS」が23日、愛知県常滑市のAichi Sky Expoで全国アリーナツアーの初日を迎えた。360度をファンが囲むセンタース…

Read more »

ダンスグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」ボーカルの八木勇征がソロデビュー発表ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」のボーカルの八木勇征が６月１０日にソロデビューすることがサプライズ発表された。アンコール前、センターステージのスクリーンに「ソロデビュー」の文字が踊ると、３６０度を覆ったファンからはどよめきが起きた。大きな反響に、八木はグループ、ソロ、俳優の３軸で全力で頑張りたいと思いますと宣言した。

Read more »

ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ・八木勇征 ソロメジャーデビューをサプライズ発表「グループ、ソロ、俳優３軸で全力で頑張りたい」ダンス＆ボーカルグループ「ＦＡＮＴＡＳＴＩＣＳ」が２３日、愛知・ＡｉｃｈｉＳｋｙＥｘｐｏで全国アリーナツアー「ＳＵＮＦＬＯＷＥＲ」初日公演を開催した。ボーカルの八木勇征が６月１０日にソロデビューするこ...

Read more »

FANTASTICS「最高の花が開花した」3度目アリーナツアー開幕「がっつり盛り上げたい」FANTASTICSが23日、Aichi Sky Expoで3度目の全国アリーナツアー「SUNFLOWER」初日公演を開催した。この日は6月17日発売のシング… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Read more »